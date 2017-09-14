Letusrock написав: budivelnik написав:
Та дійсно...в третьому класі закарпатської школи не вчать як знайти суму заначок...
Але якщо закінчив хоч 8...то шанс є
Ось наприклад статистика депозитів домогосподарств , за останні 16 років , в млн грн на кінець року
рік _______ млн грн
2007 _______ 167239
2008 _______ 217860
2009 _______ 214098
2010 _______ 275093
2011 _______ 310390
2012 _______ 369264
2013 _______ 441951
2014 _______ 418135
2015 _______ 410895
2016 _______ 444676
2017 _______ 495313
2018 _______ 530250
2019 _______ 576126
2020 _______ 730317
2021 _______ 794152
2022 _______ 1045731
2023 _______ 1137510
Є ці самі данні по розбивкам сума/кількість вкладів
Є по валюта/термін депозиту...
Багато чого є...
Тому фантазувати що все що зібралось 100% населення України за 16 років - цим населенням може бути витрачено за рік для того щоб отримати бронь для 5 млн на рік - це ж маразм...
Чи ідіотизм?
Як бачиш - 10-20 сторінок не потрібно , достатньо одної...
причому тут депозити..
Згоден , щоб зрозуміти при чому динаміка зміни депозитів за 16 років по відношенню до розміру заначок - 8 класів церковноприхідської школи малувато.
Бо то ж треба володіти ще й логікою
Тому модернізуємо табличку і дивимось
як по рокам (рік до року) депозити змінювались)
При цьому логічно припускаючи що заначки НЕ МОГЛИ рости швидше ніж депозити...
По тій простій причині , що розмір заначок в середньостатистичного жителя- однаковий...десь в межах місячної зарплати...все що вище - те йде в щось більш серьозне ніж кольорові фантики( купівлю житла/машин/побутової техніки/акцій/вкладень в бізнес і так далі).
Так от
Депозити____________________кредити домогосподарств
2023 - 1137510________________160386
2007 - 167239_______________233150
Різниця -911 213 млн грн
Так як ми ЛОГІЧНО припустили , що розмір заначок менший від Депозитів Домогосподарств
То стає ясно що
а - заначок на порядок менше ніж депозитів
б - 100% депозитів зняти з банківської системи не можна , бо треба повернути кредити
То звідки люди візьмуть 600 млрд на пів року...якщо ВСІХ грошей зібраних і відкладених ними за 16 років - в них в межах 900 млрд?
Я вже мовчу про розподіл цих грошей і так далі....