Цікавить такий момент. Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про? Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?
потрібно було з самого початку економічне бронювання/мобілізацію. І багато бізнесу було б збережено, і мрійники про кордони 91 відчули би це своєю кишенею, і армія була б краще оснащена, може б вдалося пробитися до азовського мора, і зараз Ялту б зачищали (не кримську а донецьку), і скиглення "підмінить, підмінить, хочу на карусель" не було б