RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7350735173527353
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:49

  Hotab написав:Про економічне бронювання від армії (або «богоізбранниє» :lol: )

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... hrn-na-rik


Цікавить такий момент.
Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К
Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про?
Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?


потрібно було з самого початку економічне бронювання/мобілізацію.
І багато бізнесу було б збережено, і мрійники про кордони 91 відчули би це своєю кишенею, і армія була б краще оснащена, може б вдалося пробитися до азовського мора, і зараз Ялту б зачищали (не кримську а донецьку), і скиглення "підмінить, підмінить, хочу на карусель" не було б
fox767676
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:58

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Як цікаво, про протилежні табори )


табори любителів прострілювати / непрострілювати коліна, табори кордонів91 / некордонів, Зе /неЗе та інші табори))

Якщо ти так вважаєшь, то ти дуже неправий

Не треба роз"єднуватись, ми всі в одному таборі. Тільки думки різні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9381
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 7350735173527353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, unicdima і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178266
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17446
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 592891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2286)
25.03.2024 18:38
Ринок ОВДП (5969)
25.03.2024 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.