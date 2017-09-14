Цікавить такий момент. Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про? Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?
потрібно було з самого початку економічне бронювання/мобілізацію. І багато бізнесу було б збережено, і мрійники про кордони 91 відчули би це своєю кишенею, і армія була б краще оснащена, може б вдалося пробитися до азовського мора, і зараз Ялту б зачищали (не кримську а донецьку), і скиглення "підмінить, підмінить, хочу на карусель" не було б
Цікавить такий момент. Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про? Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?
хз может потому что кинжалов у них мало а цирконов еще меньше? может потому что так долго говорили про аналоговнетность этих ракет что сами поверили что они несбиваемые? думаю искать логику в действиях кацапов не нужно, само начало войны было иррационально... ...и вот был вынут козырь из рукава в виде циркона а получилось как в старом анекдоте: "- не понял а где моя взятка на козырного туза? - раскладец батенька, раскладец..."(с)
Может быть, надо было признать в каком-то виде ЛДНР, может быть, вообще признать их независимость.
Через рік-другий визнавали б Хнр (обидві), ОНР , можна і ЧНР. Схема ж робоча!! Жертва все визнає, воювати не хоче, затрат - нуль, профіт - щоразу шматки території! .....
Схема НЕ рабочая. ХНР и ОНР не удалось создать и в 2014. Тем более, это можно предотвратить сегодня. Думаю, если бы не игры Ахметова и глупость наших "революционеров" можно было бы избежать и ЛДНР в 2014.
Цікавить такий момент. Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про? Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?
потрібно було з самого початку економічне бронювання/мобілізацію. І багато бізнесу було б збережено, і мрійники про кордони 91 відчули би це своєю кишенею, і армія була б краще оснащена, може б вдалося пробитися до азовського мора, і зараз Ялту б зачищали (не кримську а донецьку), і скиглення "підмінить, підмінить, хочу на карусель" не було б
Нужно было. Но это же нужно было хотя бы на шаг вперед планировать. А тут, увы "У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины".