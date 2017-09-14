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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73517352735373547355>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:49

  Hotab написав:Про економічне бронювання від армії (або «богоізбранниє» :lol: )

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... hrn-na-rik


Цікавить такий момент.
Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К
Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про?
Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?


потрібно було з самого початку економічне бронювання/мобілізацію.
І багато бізнесу було б збережено, і мрійники про кордони 91 відчули би це своєю кишенею, і армія була б краще оснащена, може б вдалося пробитися до азовського мора, і зараз Ялту б зачищали (не кримську а донецьку), і скиглення "підмінить, підмінить, хочу на карусель" не було б
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:58

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Як цікаво, про протилежні табори )


табори любителів прострілювати / непрострілювати коліна, табори кордонів91 / некордонів, Зе /неЗе та інші табори))

Якщо ти так вважаєшь, то ти дуже неправий

Не треба роз"єднуватись, ми всі в одному таборі. Тільки думки різні
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:59

  Ukrainian написав:Масштаби руйнувань на Дніпровській ГЕС ще потребують ретельного обстеження, але вже зараз очевидно, що для її відновлення знадобляться роки.

а посилання дати, яка релігія не дозволяє ?
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:02

  Letusrock написав:
  unicdima написав:Переважна більшість населення не має депозитів взагалі чи має дуже малий відсоток в них від загальної кількості заощаджень.


О, зразу видно що людина дружить з реальністю. Хоч ми й протилежних таборах)

В мене депозит це десь 10% від усіх заощаджень, не знаю ні одного родича в якого є депозит. Те саме з тими з ким служив, не знаю ні одного хто б мав депозит.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:03

  Ukrainian написав:Масштаби руйнувань на Дніпровській ГЕС ще потребують ретельного обстеження, але вже зараз очевидно, що для її відновлення знадобляться роки.

Відновити її можна лише після війни.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:07

  Hotab написав:

Цікавить такий момент.
Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К
Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про?
Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?

хз
может потому что кинжалов у них мало а цирконов еще меньше?
может потому что так долго говорили про аналоговнетность этих ракет что сами поверили что они несбиваемые?
думаю искать логику в действиях кацапов не нужно, само начало войны было иррационально...
...и вот был вынут козырь из рукава в виде циркона а получилось как в старом анекдоте:
"- не понял а где моя взятка на козырного туза?
- раскладец батенька, раскладец..."(с)

главное чтобы ракет РАС-3 было достаточно
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:10

  Hotab написав:ЛАД

Может быть, надо было признать в каком-то виде ЛДНР, может быть, вообще признать их независимость.



Через рік-другий визнавали б Хнр (обидві), ОНР , можна і ЧНР. Схема ж робоча!! Жертва все визнає, воювати не хоче, затрат - нуль, профіт - щоразу шматки території!
.....

Схема НЕ рабочая.
ХНР и ОНР не удалось создать и в 2014. Тем более, это можно предотвратить сегодня.
Думаю, если бы не игры Ахметова и глупость наших "революционеров" можно было бы избежать и ЛДНР в 2014.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:11

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Масштаби руйнувань на Дніпровській ГЕС ще потребують ретельного обстеження, але вже зараз очевидно, що для її відновлення знадобляться роки.

а посилання дати, яка релігія не дозволяє ?

https://www.slovoidilo.ua/2024/03/25/no ... idroenerho
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:11

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Про економічне бронювання від армії (або «богоізбранниє» :lol: )

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... hrn-na-rik


Цікавить такий момент.
Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К
Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про?
Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?


потрібно було з самого початку економічне бронювання/мобілізацію.
І багато бізнесу було б збережено, і мрійники про кордони 91 відчули би це своєю кишенею, і армія була б краще оснащена, може б вдалося пробитися до азовського мора, і зараз Ялту б зачищали (не кримську а донецьку), і скиглення "підмінить, підмінить, хочу на карусель" не було б

Нужно было. Но это же нужно было хотя бы на шаг вперед планировать. А тут, увы
"У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины".
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:13

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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