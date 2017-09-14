ЛАД написав:Предложений нет. Просто считаю неправильной постановку вопроса. Воевать должны все. Кому-то надо давать бронь. Но это не должно быть по имущественному цензу - холопы воюют, а паны сидят в тылу и оплачивают войну. Единственная причина брони - необходимость для государства и обороны.
Ви ідеаліст. Якщо сини ахметова загинуть на війні, кому він передасть приватизоване майно?
У него 2 сына. Мог бы одного оставить (которого больше ценит как наследника), а второго отправить воевать. Как это было во всём мире.
Цікавить такий момент. Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про? Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?
хз может потому что кинжалов у них мало а цирконов еще меньше? может потому что так долго говорили про аналоговнетность этих ракет что сами поверили что они несбиваемые? думаю искать логику в действиях кацапов не нужно, само начало войны было иррационально... ...и вот был вынут козырь из рукава в виде циркона а получилось как в старом анекдоте: "- не понял а где моя взятка на козырного туза? - раскладец батенька, раскладец..."(с)
главное чтобы ракет РАС-3 было достаточно
коштують вони не дешево. The PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE)―the only version that the United States is currently procuring―costs about $4.1 million apiece.
ЛАД написав:Главное достижение на форуме - перестали считать через сколько недель у РФ закончатся ракеты. Через 2 или через 3. И не начали считать, когда закончатся шахеды.
Ракети закінчились. Подивісться статистику використання ракет протягом війни і відчуйте різницю. Інше питання, що в нас зараз значно менше ракет ППО і що вони вчаться використовати те, що в них залишилося значно ефективніше...
Сильно сказано. Подивісться не статистику, а сколько запущено при последнем обстреле. 21.03
По официальной информации Воздушных Сил в ночь на 21 марта 2024 года, враг совершил ракетный удар двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами Искандер-М (KN-23)/Х-47М2 Кинжал, а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Итого 31 ракета. 22.03
По информации Воздушных сил Украины, для удара использовались 63 ударных беспилотников «Shahed» (сбито 55), 12 баллистических ракет «Искандер-М», 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (сбито 35), 5 крылатых ракет Х-22, 7 ракет «Кинжал», 2 ракеты X-59 (обе сбиты) и 22 ракеты С-300/С-400.
Итого - 88 ракет. 24.03
В общей сложности российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину, использовав 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 БПЛА.
Всего - 148 ракет.
"Мелкие" обстрелы не считаю.
Ну да, закончились.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 бер, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Может быть, надо было признать в каком-то виде ЛДНР, может быть, вообще признать их независимость.
Через рік-другий визнавали б Хнр (обидві), ОНР , можна і ЧНР. Схема ж робоча!! Жертва все визнає, воювати не хоче, затрат - нуль, профіт - щоразу шматки території! .....
Схема НЕ рабочая. ХНР и ОНР не удалось создать и в 2014. Тем более, это можно предотвратить сегодня. Думаю, если бы не игры Ахметова и глупость наших "революционеров" можно было бы избежать и ЛДНР в 2014.
ЛАД, схема рабочая, если признать ЛДНР
Но у тебя опять виноваты все, кроме россиян
Я эту схему уже многократно описывал, да и пане Hotab повторил эту схему, но до тебя это не дошло
Хорошо, объясню по-другому, ты готов отдать насильнику одну свою дочку, чтобы насильник не трогал другую дочку ? Да или нет ?
Если промолчишь или начнешь петлять, то ответ очевиден - отдашь
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 25 бер, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Цікавить такий момент. Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про? Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?
потрібно було з самого початку економічне бронювання/мобілізацію. І багато бізнесу було б збережено, і мрійники про кордони 91 відчули би це своєю кишенею, і армія була б краще оснащена, може б вдалося пробитися до азовського мора, і зараз Ялту б зачищали (не кримську а донецьку), і скиглення "підмінить, підмінить, хочу на карусель" не було б
Нужно было. Но это же нужно было хотя бы на шаг вперед планировать. А тут, увы "У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины".
UA написав:Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії. На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.
Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес. Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.
В ракети кацапи роблять тому наївно рахувати що вони закінчаться а от в України ракети до ппо можуть закінчитись уже зовсім скоро. The White House and Pentagon warned in January that the supply of Patriot interceptor missiles could soon be unsustainable due to their high cost: around $2 million to $4 million each. That expense fed into some of the initial skepticism over whether they should be sent in the first place. A former advisor to Ukraine's government said in February that the number of Patriot missiles was "dropping to a critical level."
Mertens said that with the Patriots, "they're doing amazingly well. Will they have enough missiles to keep that up? That's the number one question."
Russia is trying to wear down Ukraine's missile stocks, including the Patriots, taking advantage of stalled US aid.
Bronk noted that there is a "massive global shortfall" in the supply of Patriot missiles, as the system is used in multiple countries like Saudi Arabia and the UAE. "This is a system that by dint of being highly effective, there is a global shortage of ammunition for it." https://www.businessinsider.com/patriot ... rts-2024-3
Через рік-другий визнавали б Хнр (обидві), ОНР , можна і ЧНР. Схема ж робоча!! Жертва все визнає, воювати не хоче, затрат - нуль, профіт - щоразу шматки території! .....
Схема НЕ рабочая. ХНР и ОНР не удалось создать и в 2014. Тем более, это можно предотвратить сегодня. Думаю, если бы не игры Ахметова и глупость наших "революционеров" можно было бы избежать и ЛДНР в 2014.
ЛАД, схема рабочая, если признать ЛДНР
Но у тебя опять виноваты все, кроме россиян
Я эту схему уже многократно описывал, да и пане Hotab повторил эту схему, но до тебя это не дошло
Хорошо, объясню по-другому, ты готов отдать насильнику одну свою дочку, чтобы насильник не трогал другую дочку ? Да или нет ?
Если промолчишь или начнешь петлять, то ответ очевиден - отдашь
Манипуляцию сильную в этом вопросе вижу я Дочка -- своя, в отличии от. Тут гораздо более рабочая аналогия -- классическое "кошелек или жизнь"...
ЛАД написав:Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки. А сегодня начались фантазии о "газовых крестах". А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.
Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)
На войну в Украине это никак не повлияет. Может быть, даже повлияет отрицательно - позволит Путину ещё сильнее закрутить гайки внутри страны.
Зацікавленими особами в ТГ каналах релігіозної спрямованості.