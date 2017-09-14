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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7352735373547355
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:57

  fler написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности..
тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був дома :lol: ..
То як ? Яке рішення дорослої людини має бути?

Чого хоче жінка, того хоче Бог (с)
Доведеться вам працювати над 3-ю дитиною.))

Чтобы и 3-я "не впізнала і никалась по вуглах"?
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:58

  unicdima написав:
  Letusrock написав:
  unicdima написав:Переважна більшість населення не має депозитів взагалі чи має дуже малий відсоток в них від загальної кількості заощаджень.


О, зразу видно що людина дружить з реальністю. Хоч ми й протилежних таборах)

В мене депозит це десь 10% від усіх заощаджень, не знаю ні одного родича в якого є депозит. Те саме з тими з ким служив, не знаю ні одного хто б мав депозит.


У мене брат жінки більше 3 років не мав офіційний прибуток, зараз купляє ділянку. Просить через нотаріус оформити борговий договір для отримання від мене коштів,щоб ними розрахуватися з продавцем земельної ділянки.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:58

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах". :)
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.

Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)

На войну в Украине это никак не повлияет.
Может быть, даже повлияет отрицательно - позволит Путину ещё сильнее закрутить гайки внутри страны.

Зацікавленими особами в ТГ каналах релігіозної спрямованості.

Не уверен, что те таджики читают ТГ каналы.

>>> ещё сильнее закрутить гайки внутри страны
после переназначения ему особо предлоги и не нужны, вроде как...

>>> Не уверен, что те таджики читают ТГ каналы.
как раз те -- все как один == заявили, что прочитали заказ в телеге :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:59

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:От буде цирк якщо нарід витягне з заначок/обнулить кредитки і проплатить собі бронь на півроку)) Кого призовем?
Поки мовчиш - можеш думати що виглядаєш розумним...
А як тільки щось скажш - зразу видно що після третього класу вже в школу не ходив..Повна відсутність логіки і математики...

Уяви
1 Є 3-5 млн військовозобовязаних не в ЗСУ
2 Тепер по твоїм словам
5 млн *20 000 грн/місяць=100 млрд грн місяць.....600млрд за пів року...

Тепер відкриваєш статистику і дивишся - скільки в населення доходів і заначок....
В тебе виходить що треба всі депозити зняти+всю зарплату віддавати
А жити за що?


У мене інше питання - як засвідчити прибуток від того чого фізично неможливо потримати, фактично 1 та 0)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:00

Соглашаюсь с hume что терракт не был спланирован путиным.

The Economist «Владимир Путин начинает операцию «Виновата Украина».

▪Владимир Путин — человек, который любит победы, предпочтительно срежиссированные. Сфальсифицированная победа на выборах с последующим захватывающим концертом. Зажигательная речь в День Победы. Восемь голов в хоккейном матче.

▪Диктатор хуже справляется с незапланированными неудачами, предпочитая исчезнуть со сцены. В 2000 году он провалил свое выступление в связи с трагедией на подводной лодке «Курск». Он отсутствовал более суток после неудачного штурма школы в Беслане в 2004 году, во время которого погибли 186 детей-заложников. В прошлом году, когда Евгений Пригожин и его банда наемников направились в Москву, Путина поначалу нигде не было видно.

▪Поэтому когда ему потребовалось целых 19 часов, чтобы выступить по телевидению с коротким рассказом о масштабном провале разведки в московском «Крокус Сити Холле», он попал в привычную колею.

▪Само обращение мало что дало — и, похоже, служило для подстраховки. Путин нелепо утверждал, что Украина открыла террористам «окно» на границе, когда они пытались скрыться из России на белом Renault Symbol. Однако Путин не стал напрямую возлагать ответственность за теракт на Украину и ничего не сказал о группировке «Исламское государство», которая заявила, что совершила его.

▪Отчасти нежелание Путина возлагать всю ответственность на Украину может отражать опасения, что американское правительство располагает разведывательной информацией, которая может подорвать такое заявление. Возможно, президента России смущает, что его службы безопасности не отреагировали на предупреждения американцев о готовящемся нападении, сделанные 7 марта. Действительно, всего за три дня до нападения Путин отмахнулся от этих разведданных, назвав их «шантажом».

▪Подобный промах имел бы последствия в стране, где власть можно призвать к ответу. Россия такой страной не является. #Россия

▪Тем не менее атака наносит удар по репутации Путина и служб безопасности, от которых он зависит. Манера нападения, в результате которого погибли по меньшей мере 137 человек, не скоро будет забыта.

▪Возникает много вопросов по поводу неумелой охраны шикарного заведения, расположенного на северо-западе Москвы. Непонятно, почему служба безопасности не смогла оперативно отреагировать. Продюсер шоу, проходившего в «Крокус Сити Холле» за десять дней до теракта, отметил, что тогда в зале находилось 200 охранников.

▪Некоторые необычные аспекты нападения — для предполагаемых джихадистов убийцы, похоже, стремились остаться в живых — вызвали конспирологические теории, что часть российского истеблишмента могла быть причастна к этой атаке.

▪Более убедительное объяснение заключается в том, что исламистская террористическая группировка воспользовалась отвлекающими условиями военного времени, этнической напряженностью и экономическими трудностями России.

▪Москва предоставляет очевидные возможности для вербовки джихадистов из числа бедных мигрантов из преимущественно мусульманских бывших советских республик в Центральной Азии. По неофициальным данным, в России проживает до 8 млн мигрантов только из Таджикистана.

▪Эти мигранты являются важным винтиком в экономике военного времени, занимая низкооплачиваемые рабочие места, которые не нужны россиянам, например, уборка дорог или строительство с минимальной оплатой. Но этническая напряженность растет. Путин косвенно затронул эту тему в речи о положении дел в стране 29 февраля, снизив градус своей прежней националистической риторики и подчеркнув «многонациональность» России.

▪После предыдущих кризисов президент России отвечал на любое сомнение в своей власти тем, что усиливал ее. Когда он наконец появился на публике после бойни в Беслане, то заявил, что «слабых бьют», и отменил прямые местные выборы. Последовавшие за этим репрессии против инакомыслия и свободы прессы стали предвестниками грядущих худших событий.

▪Кремль, несомненно, использует московский теракт как предлог для дальнейшего закручивания гаек внутри страны. Некоторые из его самых лояльных сторонников призвали отменить введенный в России мораторий на смертную казнь за терроризм. Эта угроза приобретает особое значение в свете недавно обретенной привычки Кремля применять этот ярлык к противникам режима.

▪Общины мигрантов уже ощущают на себе давление — в крупных городах России были зафиксированы рейды на мечети и общежития. Но обвинение Украины имеет пропагандистскую ценность, а угроза трудовым мигрантам связана с экономическими рисками.

▪Более того, Путин намекнул, что основные последствия теракта будут ощущаться на Украине. Он может использовать это, чтобы оправдать попытки мобилизовать дополнительные войска.

▪Связанные с Кремлем СМИ помогают формировать нарратив. Одно из них опубликовало «расследование», предполагающее, что террористы были завербованы украинским посольством в Таджикистане.

▪Активисты группы кибермониторинга antibot4navalny зафиксировали заметный рост активности ботов в социальных сетях. Большинство фейковых новостей обвиняли в нападении Украину, а также США и Великобританию.

▪Источник в разведке Украины говорит, что ожидает активизации подобных усилий с использованием неубедительных аргументов для перекладывания вины. «Возможно, они начнут обвинять и Францию. В конце концов, мужчины скрылись на Renault», — шутит он.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:02

flyman

"да шо тут думать. трусити треба" (с)


Я буду Павликом Морозовым, показывать где кавалирки буду я. :oops:



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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:07

  Hotab написав:flyman

"да шо тут думать. трусити треба" (с)


Я буду Павликом Морозовым, показывать где кавалирки буду я. :oops:



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Закладна
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Закладна

нотариусом заверяется?
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:24

vitaliiangel Не люблю ці конспірологічні ситуації, коли істинна невідома. Краще почекати і побачити кому буде вигідно від цього теракту.
Як на мене то хтось із москальских силовиків посприяв таджикам, які організовували теракт, але ці силовики не повідомили вище начальство. Тільки от не зрозуміло навіщо їм це...
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