Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:36
Дюрі-бачі написав:
vitaliiangel Не люблю ці конспірологічні ситуації, коли істинна невідома. Краще почекати і побачити кому буде вигідно від цього теракту.
когда истина известна - не о чем писать на форуме, открыли любое сми и почитали как, что и зачем. Некоторые приходят на форум чтобы из пары мнений математически сложить истину и очень обижаются на "фейки". При том что нет ни одного достоверного источника о том что у русских в головах .
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vitaliiangel
в Пон 25 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:39
fox767676 написав:
А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали
Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях
"Царська охранка", навчу тебе
Кого доводиться читати, повне невігластво
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:45
У Бутусова вийшла оцінка втрат орків від ударів по НПЗ.
https://censor.net/ua/resonance/3480488 ... pravlinnya
Для високоточних ударів були обрані найвразливіші місця НПЗ - ректифікаційні колони. Прямий збиток від знищення цінного обладнання українські фахівці оцінюють у близкьо 1,5 млрд доларів.
Непрямі збитки - падіння потужностей нафтової промисловості РФ оцінюється у понад 70 млн тонн на рік, що становить понад 25% усіх потужностей РФ. Це призвело до:
- підвищення цін в РФ на бензин до 50%;
- закриття експорту бензину з РФ (збитки для бюджету за пів року 2 млрд доларів США плюс недоотримання 4 млрд доларів нафтовими компаніями);
- скорочення видобутку на 500 тис. барелів на добу (збитки по року можуть становити до 12 млрд доларів);
- значного скорочення постачання пального в ЗС РФ на території України. Джерело:
https://censor.net/ua/r3480488
І тут ще не враховані втрати від зниження експорту дизельного пального.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:47
pesikot написав: fox767676 написав:
А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали
Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях
"Царська охранка", навчу тебе
Кого доводиться читати, повне невігластво
Зате ти справжній вірний молорос-чорносотенець з тих часів, з мпц-шної єпархії, мабуть досі портрети царя-батюшки ховаєш, гіркіна чекаєш
PS тикати будеш своїй мпц-ній братії та сину-ухилянту
fox767676
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:47
vitaliiangel очень обижаются на "фейки"
Называть словом «обижается» действие, когда нерадивую кидстафницу тыкают носом в ее сцаки может только настоящая мазохистка.
не о чем писать на форуме
. Но ведь нет сил не писать.
«Я! Я знаю., что произошло! Меня послушайте!! Там 5 ракет ! В БЦ!…. Как две? Как не в БЦ?!
Ну подумаешь, это было мое мнение…
»
Hotab
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:49
Hotab написав:
Называть словом «обижается» действие, когда нерадивую кидстафницу тыкают носом в ее сцаки может только настоящая мазохистка.
какой-то набор свинячих эмоций. Если у тебя проблемы с женским полом и урологией, не нужно их проецировать на всех. Здесь форум о другом.
vitaliiangel
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:53
vitaliiangel глупый набор свинячих эмоций.
Это правда. Когда тебе пихают за твои нахрюки - то это не очень подходит под слово «обижается»
Умей держать удар!
Учись работать с инфо, не таскай фейки.
Почему тебя в 50+ надо учить простым вещам, а, Психолух??
Да еще ранимая такая!! По делу указали, что фейк ведь притащил, так никак не угомонится. Все ходит вокруг, обиженная и все пытается что-то крикнуть из-под лавки вслед.
Виталя, фигой срам не прикроешь! Хорошая мина при плохой игре не спасет!
Спать иди!!
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Hotab
в Пон 25 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Додано: Пон 25 бер, 2024 20:57
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Называть словом «обижается» действие, когда нерадивую кидстафницу тыкают носом в ее сцаки может только настоящая мазохистка.
глупый набор свинячих эмоций. Если у тебя проблемы с женским полом и выделениями не нужно их проецировать на всех. Здесь форум о другом.
Ты соврал, что по Белой Церкви был ракетный удар
Тебе написали, что этот удар не мог был услышан в Киеве,просто физически
Ты продолжил поддерживать своё враньё
Вместо того, чтобы сказать, что ты ошибся
Здесь форум не твоего вранья, прими это и заткнись
pesikot
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Додано: Пон 25 бер, 2024 21:18
_hunter написав:
Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік
Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити
Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)
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Додано: Пон 25 бер, 2024 21:19
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:
А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали
Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях
"Царська охранка", навчу тебе
Кого доводиться читати, повне невігластво
Зате ти справжній вірний молорос-чорносотенець з тих часів, з мпц-шної єпархії, мабуть досі портрети царя-батюшки ховаєш, гіркіна чекаєш PS тикати будеш своїй мпц-ній братії та сину-ухилянту
Хто на кому стояв ? Ти зараз про себе все написав
Ти - чорносотенец, гіркіна портрет маєшь, як і портрети царя-батюшки
Ти зпалився по повній
pesikot
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