Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Не люблю ці конспірологічні ситуації, коли істинна невідома. Краще почекати і побачити кому буде вигідно від цього теракту.
когда истина известна - не о чем писать на форуме, открыли любое сми и почитали как, что и зачем. Некоторые приходят на форум чтобы из пары мнений математически сложить истину и очень обижаются на "фейки". При том что нет ни одного достоверного источника о том что у русских в головах .
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)
Hotab написав:Называть словом «обижается» действие, когда нерадивую кидстафницу тыкают носом в ее сцаки может только настоящая мазохистка.
глупый набор свинячих эмоций. Если у тебя проблемы с женским полом и выделениями не нужно их проецировать на всех. Здесь форум о другом.
Ты соврал, что по Белой Церкви был ракетный удар
Тебе написали, что этот удар не мог был услышан в Киеве,просто физически
Ты продолжил поддерживать своё враньё
Вместо того, чтобы сказать, что ты ошибся
Здесь форум не твоего вранья, прими это и заткнись
В Києві за всю зиму на лівому березі було двічі відключення в кооперативі, про це ніде не писали ,так само і в Одесі не писали про відключення,хоча електромережі неодноразово попереджали про відключення. Можу зазначити що кількість за останні 6 місяців в Одесі по шахедам і ракетам це в рази більше ніж в Києві, в столиці взагалі спокійно люди сидять в метро. В Одесі немає таких укриттів чи підземних переходів,це я про стару частину міста. Треба визнати що не кількість збитих цілей ,а саме наскільки близько від вас впливає на оцінку шуму і стресу. В серпні 23 року, а саме 14 числа весь центр міста був в розбитому склі, більше 350 будинків постраждало - хто звертався в свій жкс по допомогу мали можливість відчути на собі всю любов рузьких
ЛАД написав:Предложений нет. Просто считаю неправильной постановку вопроса. Воевать должны все. Кому-то надо давать бронь. Но это не должно быть по имущественному цензу - холопы воюют, а паны сидят в тылу и оплачивают войну. Единственная причина брони - необходимость для государства и обороны.
Всі несуть однакову відповідальність - це совок.... Капіталізм це трошки інше Кожного використовують там і так- як це найвигідніше для всіх.... Тому Якщо є 10% тих в кого 70% грошей - то з них треба отримати гроші З пенсіонера лада - безкоштовну робочу силу на побудові ліній оборони під Харковом З хорошого токаря - снаряди З хорошого айтішника - програми і тільки після того як будуть зайняті всі вакансії хороших спеціалістів...з тих хто залишився , після того як набрані всі ті хто пішов добровільно - за гроші багатих , з снарядами від токарів і програмами від айтішників - призивати на оборонні рубежі викопані ладами....
У всіх інших варіантах а-ля всім однаково-ми програємо більшій по кількості Державі в якої методи примусу легалізовані краще і давніше від нас.
pesikot написав:Ты соврал, что по Белой Церкви был ракетный удар
1. ты соврал что это я соврал. репост был из тг канала и оформлен как цитата viewtopic.php?p=5703092#p5703092 ... 2. ты конченное чмо. Не знаю что с тобой делали в детстве, но таких конченных как ты надо поискать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
sens написав: В Києві за всю зиму на лівому березі було двічі відключення в кооперативі, про це ніде не писали ,так само і в Одесі не писали про відключення,хоча електромережі неодноразово попереджали про відключення. Можу зазначити що кількість за останні 6 місяців в Одесі по шахедам і ракетам це в рази більше ніж в Києві, в столиці взагалі спокійно люди сидять в метро. В Одесі немає таких укриттів чи підземних переходів,це я про стару частину міста. Треба визнати що не кількість збитих цілей ,а саме наскільки близько від вас впливає на оцінку шуму і стресу. В серпні 23 року, а саме 14 числа весь центр міста був в розбитому склі, більше 350 будинків постраждало - хто звертався в свій жкс по допомогу мали можливість відчути на собі всю любов рузьких
І що ? Юрист, яка користь з цього безглудого допису ?