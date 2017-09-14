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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7354735573567357>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:36

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Не люблю ці конспірологічні ситуації, коли істинна невідома. Краще почекати і побачити кому буде вигідно від цього теракту.
когда истина известна - не о чем писать на форуме, открыли любое сми и почитали как, что и зачем. Некоторые приходят на форум чтобы из пары мнений математически сложить истину и очень обижаются на "фейки". При том что нет ни одного достоверного источника о том что у русских в головах .
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:39

  fox767676 написав:А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали

Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях

"Царська охранка", навчу тебе

Кого доводиться читати, повне невігластво
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Бутусова вийшла оцінка втрат орків від ударів по НПЗ.
https://censor.net/ua/resonance/3480488 ... pravlinnya
Для високоточних ударів були обрані найвразливіші місця НПЗ - ректифікаційні колони. Прямий збиток від знищення цінного обладнання українські фахівці оцінюють у близкьо 1,5 млрд доларів.

Непрямі збитки - падіння потужностей нафтової промисловості РФ оцінюється у понад 70 млн тонн на рік, що становить понад 25% усіх потужностей РФ. Це призвело до:

- підвищення цін в РФ на бензин до 50%;

- ⁠закриття експорту бензину з РФ (збитки для бюджету за пів року 2 млрд доларів США плюс недоотримання 4 млрд доларів нафтовими компаніями);

- ⁠скорочення видобутку на 500 тис. барелів на добу (збитки по року можуть становити до 12 млрд доларів);

- значного скорочення постачання пального в ЗС РФ на території України. Джерело: https://censor.net/ua/r3480488

І тут ще не враховані втрати від зниження експорту дизельного пального.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:47

  pesikot написав:
  fox767676 написав:А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали

Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях

"Царська охранка", навчу тебе

Кого доводиться читати, повне невігластво


Зате ти справжній вірний молорос-чорносотенець з тих часів, з мпц-шної єпархії, мабуть досі портрети царя-батюшки ховаєш, гіркіна чекаєш
PS тикати будеш своїй мпц-ній братії та сину-ухилянту
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:18

  _hunter написав:Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік
Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити
Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:19

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали

Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях

"Царська охранка", навчу тебе

Кого доводиться читати, повне невігластво


Зате ти справжній вірний молорос-чорносотенець з тих часів, з мпц-шної єпархії, мабуть досі портрети царя-батюшки ховаєш, гіркіна чекаєш
PS тикати будеш своїй мпц-ній братії та сину-ухилянту

Хто на кому стояв ? Ти зараз про себе все написав

Ти - чорносотенец, гіркіна портрет маєшь, як і портрети царя-батюшки

Ти зпалився по повній
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:22

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Называть словом «обижается» действие, когда нерадивую кидстафницу тыкают носом в ее сцаки может только настоящая мазохистка.
глупый набор свинячих эмоций. Если у тебя проблемы с женским полом и выделениями не нужно их проецировать на всех. Здесь форум о другом.


Ты соврал, что по Белой Церкви был ракетный удар

Тебе написали, что этот удар не мог был услышан в Киеве,просто физически

Ты продолжил поддерживать своё враньё

Вместо того, чтобы сказать, что ты ошибся

Здесь форум не твоего вранья, прими это и заткнись


В Києві за всю зиму на лівому березі було двічі відключення в кооперативі, про це ніде не писали ,так само і в Одесі не писали про відключення,хоча електромережі неодноразово попереджали про відключення. Можу зазначити що кількість за останні 6 місяців в Одесі по шахедам і ракетам це в рази більше ніж в Києві, в столиці взагалі спокійно люди сидять в метро. В Одесі немає таких укриттів чи підземних переходів,це я про стару частину міста. Треба визнати що не кількість збитих цілей ,а саме наскільки близько від вас впливає на оцінку шуму і стресу. В серпні 23 року, а саме 14 числа весь центр міста був в розбитому склі, більше 350 будинків постраждало - хто звертався в свій жкс по допомогу мали можливість відчути на собі всю любов рузьких
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:25

  ЛАД написав:Предложений нет.
Просто считаю неправильной постановку вопроса. Воевать должны все. Кому-то надо давать бронь. Но это не должно быть по имущественному цензу - холопы воюют, а паны сидят в тылу и оплачивают войну. Единственная причина брони - необходимость для государства и обороны.
Всі несуть однакову відповідальність - це совок....
Капіталізм це трошки інше
Кожного використовують там і так- як це найвигідніше для всіх....
Тому
Якщо є 10% тих в кого 70% грошей - то з них треба отримати гроші
З пенсіонера лада - безкоштовну робочу силу на побудові ліній оборони під Харковом
З хорошого токаря - снаряди
З хорошого айтішника - програми
і тільки після того як будуть зайняті всі вакансії хороших спеціалістів...з тих хто залишився , після того як набрані всі ті хто пішов добровільно - за гроші багатих , з снарядами від токарів і програмами від айтішників - призивати на оборонні рубежі викопані ладами....

У всіх інших варіантах а-ля всім однаково-ми програємо більшій по кількості Державі в якої методи примусу легалізовані краще і давніше від нас.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:27

  pesikot написав:Ты соврал, что по Белой Церкви был ракетный удар
1. ты соврал что это я соврал. репост был из тг канала и оформлен как цитата
viewtopic.php?p=5703092#p5703092
Зображення
...
2. ты конченное чмо. Не знаю что с тобой делали в детстве, но таких конченных как ты надо поискать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:27

  sens написав: В Києві за всю зиму на лівому березі було двічі відключення в кооперативі, про це ніде не писали ,так само і в Одесі не писали про відключення,хоча електромережі неодноразово попереджали про відключення. Можу зазначити що кількість за останні 6 місяців в Одесі по шахедам і ракетам це в рази більше ніж в Києві, в столиці взагалі спокійно люди сидять в метро. В Одесі немає таких укриттів чи підземних переходів,це я про стару частину міста. Треба визнати що не кількість збитих цілей ,а саме наскільки близько від вас впливає на оцінку шуму і стресу. В серпні 23 року, а саме 14 числа весь центр міста був в розбитому склі, більше 350 будинків постраждало - хто звертався в свій жкс по допомогу мали можливість відчути на собі всю любов рузьких

І що ? Юрист, яка користь з цього безглудого допису ?

Ти Юрист ? Чи дописувач ?
pesikot
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