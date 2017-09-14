pesikot написав:Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях
"Царська охранка", навчу тебе
Кого доводиться читати, повне невігластво
Зате ти справжній вірний молорос-чорносотенець з тих часів, з мпц-шної єпархії, мабуть досі портрети царя-батюшки ховаєш, гіркіна чекаєш PS тикати будеш своїй мпц-ній братії та сину-ухилянту
Хто на кому стояв ? Ти зараз про себе все написав
Ти - чорносотенец, гіркіна портрет маєшь, як і портрети царя-батюшки
Ти зпалився по повній
Ні, я - інтелектуал +/-, приводжу якісь цифри, прізвища, історичні аналогії. А твоя писанина - це на 99% провокування кофліктів дрімучою людиною, ти є архетиповим шаріковим, а неприборкане хамство та запущена дрімучість остаточно перетворили тебе з міщанина-молороса на ментального рашиста
ты соврал что это я соврал. репост был из тг канала и оформлен как цитата
«Мопед не мой, я только продаю»?? Это немного не так работает. 1. Ты уже по привычке на свои нахрюки не указываешь источник. Видимо навыхватывал за генерала СВР, не хочешь больше этого унижения. 2. Ответственность за достоверность несет принесший. 3. Ошибиться с новостью может каждый. Но не у каждого есть яйца признать ошибку. У ранимых девочек есть только способность огрызаться. Причем тебя не особо и упрекали, лишь сказали, что инфа фейк. Не чморили за это.
Но ты настолько уязвленная, что уже после спада накала страстей, вечером что-то там пытаешься выкрикивать вслед «некоторые обижаются на фейки». Оценку дашь себе сам. Ты ж дипломированный
sens написав: В Києві за всю зиму на лівому березі було двічі відключення в кооперативі, про це ніде не писали ,так само і в Одесі не писали про відключення,хоча електромережі неодноразово попереджали про відключення. Можу зазначити що кількість за останні 6 місяців в Одесі по шахедам і ракетам це в рази більше ніж в Києві, в столиці взагалі спокійно люди сидять в метро. В Одесі немає таких укриттів чи підземних переходів,це я про стару частину міста. Треба визнати що не кількість збитих цілей ,а саме наскільки близько від вас впливає на оцінку шуму і стресу. В серпні 23 року, а саме 14 числа весь центр міста був в розбитому склі, більше 350 будинків постраждало - хто звертався в свій жкс по допомогу мали можливість відчути на собі всю любов рузьких
І що ? Юрист, яка користь з цього безглудого допису ?
7 февраля из крыма уже пуляли по Киеву цирконом или с запчастями от него. если она сверхзвуковая, то инерциально летит, куда бог пошлёт (из вики: полет на гиперзвуковой скорости – это полет в облаке раскаленного газа, плазме, через которую не могут проникнуть радиоволны. Тем самым заявленная россиянами управляемость ракеты во время ее полета невозможна) интересно, что кацапы щупают
Бетон так а причем тут управляемость во время полета? Из земли уже не управляют. Она по координатам идет. В ситуации, если ее пустили «об корабль», то наверное «глазами» на финальном этапе ищет корабль. Именно сегодня возможно с днем СБУ хотели поздравить. Я понятия не имею где они сейчас сидят (вряд ли в своем офисе) , но кацапы знают наверняка. И прикинь если бы в этот день положили десяток-третий офицеров СБУ…
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 бер, 2024 21:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Предложений нет. Просто считаю неправильной постановку вопроса. Воевать должны все. Кому-то надо давать бронь. Но это не должно быть по имущественному цензу - холопы воюют, а паны сидят в тылу и оплачивают войну. Единственная причина брони - необходимость для государства и обороны.
Всі несуть однакову відповідальність - це совок.... Капіталізм це трошки інше Кожного використовують там і так- як це найвигідніше для всіх.... Тому Якщо є 10% тих в кого 70% грошей - то з них треба отримати гроші З пенсіонера лада - безкоштовну робочу силу на побудові ліній оборони під Харковом З хорошого токаря - снаряди З хорошого айтішника - програми і тільки після того як будуть зайняті всі вакансії хороших спеціалістів...з тих хто залишився , після того як набрані всі ті хто пішов добровільно - за гроші багатих , з снарядами від токарів і програмами від айтішників - призивати на оборонні рубежі викопані ладами....
У всіх інших варіантах а-ля всім однаково-ми програємо більшій по кількості Державі в якої методи примусу легалізовані краще і давніше від нас.
Євросолідарність та тимошенко будуть блокувати економічне бронювання під хлопоманськими гаслами
Hotab написав:Бетон так а причем тут управляемость во время полета? Из земли уже не управляют. Она по координатам идет. В ситуации, если ее пустили «об корабль», то наверное «глазами» на финальном этапе ищет корабль. Именно сегодня возможно с днем СБУ хотели поздравить.
говорил с военным. он сказал из Киева давно вывезли все спецслужбы. говорит, не бойтесь за лукьяновку. там ничего уже нет. но, как видим, фигарят куда-то туда
Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено «Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза і пшениця, з 1 квітня практично припиниться», — додав польський чиновник. -------------------------------------------- при цьому про російське зерно мова навіть не йде. якщо наші погодяться на таке то дуже погано. треба з цими курвами щось робити.