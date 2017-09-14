Додано: Пон 25 бер, 2024 23:20

Известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев призвал бомбить Европу после теракта в «Крокусе».



"Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?", - заявил дрессировщик кошек.

"В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы - не щенки, которых можно расстреливать. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие", - сказал Куклачев.