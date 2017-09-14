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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7355735673577358
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:16

  Hotab написав:unicdima
Ну удар по СБУ в їх день це перше що приходить в голову))
Тут нема конспірологіі)
Одночасно, це ж не виправдання для кацапів. Їх вина у всьому по замовчуванню. Як на агресорі.

помиляєшся
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:10

Кацапи рівняють Харьків з землею. Цікаво скільки там ще залишилось людей.
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
https://www.rbc.ua/rus/news/vidnovlenny ... 92626.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:14

на правах резидуального бреда

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:15

  vitaliiangel написав:Зображення

Погано що держава цього не розуміє.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:18

  Hotab написав:Бетон , я ясна справа не буду перераховувати що там є з того , що не всі знають…
Просто те що є у відкритому Гугл-мапс вам мало?
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там цегляні коробки з надписами на будинках. все важливе не там вже. як декорації пво
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев призвал бомбить Европу после теракта в «Крокусе».

"Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?", - заявил дрессировщик кошек.
"В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы - не щенки, которых можно расстреливать. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие", - сказал Куклачев.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:24

  vitaliiangel написав:Зображення

та ясно, що найбільше зло яке не дає Україні стати другою Францією це ухилянт, хто ж ще, ну не Павлік Морозов же

гірше ухилянта тільки баба яка не народила трьох захисників
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:26

  unicdima написав:Известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев призвал бомбить Европу после теракта в «Крокусе».

"Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?", - заявил дрессировщик кошек.
"В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы - не щенки, которых можно расстреливать. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие", - сказал Куклачев.


Боже мой, кто это, ему ж уже 80 лет наверное, совсем дед из ума выжил или телевизор пересмотрел.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:30

  katso написав:
  unicdima написав:Известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев призвал бомбить Европу после теракта в «Крокусе».

"Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?", - заявил дрессировщик кошек.
"В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы - не щенки, которых можно расстреливать. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие", - сказал Куклачев.


Боже мой, кто это, ему ж уже 80 лет наверное, совсем дед из ума выжил или телевизор пересмотрел.

Ви гадаєте без членства в кдб цей куклачов став би тим ким є?
Сказали треба підписати текст, той і підписав, щоб не скласти компанію навальному.
Все простіше ніж ви гадаєте...
somilitark
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  #<1 ... 7355735673577358
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