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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73577358735973607361>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:33

  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Може досить примітивних маніпуляцій?
У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?

А що в Білорусі була війна? Я не знав(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:41

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Погано що держава цього не розуміє.


Погано що держава не розуміє що заклики до екстремізму ні до чого гарного ще ніколи не приводили. Концтаборів йому захотілося :evil:

Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:43

  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:45

  katso написав:
  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Погано що держава цього не розуміє.


Погано що держава не розуміє що заклики до екстремізму ні до чого гарного ще ніколи не приводили. Концтаборів йому захотілося :evil:

Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Забезпечити дотримання вимог Основного Закону всіма громадянами України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціа
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:48

  somilitark написав:
  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Може досить примітивних маніпуляцій?
У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?

А що в Білорусі була війна? Я не знав(((

чого наєма не вивезла мама?
якщо так гарно в білорусі, чого подоляк втік?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:49

  Бетон написав:
  somilitark написав:
  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Може досить примітивних маніпуляцій?
У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?

А що в Білорусі була війна? Я не знав(((

чого наєма не вивезла мама?
якщо так гарно в білорусі, чого подоляк втік?

а Арахамія
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.

Це з т.з. радянських війна закінчилась у 1989, а з т.з. афганців війна не припинялася, як мінімум до 1992. Так що Мустафі треба переназватись Мішанєю, чи визнати родину дезертирами
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 25 бер, 2024 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:50

  Бетон написав:
  somilitark написав:
  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Може досить примітивних маніпуляцій?
У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?

А що в Білорусі була війна? Я не знав(((

чого наєма не вивезла мама?
якщо так гарно в білорусі, чого подоляк втік?

Може спитаєш в них сам їх життєві обставини? Чого ти сам поперся в Польшу? Чого тобі тут не сидиться?
Тему форума ти читав, чи тільки строчиш тут пропагандою і маніпуляціями?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:51

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.

https://www.youtube.com/shorts/K2f2QamPARs?app=desktop
по словах найема - батько спасав дітей від війни. "батько віткав рятуючи своїх дітей"
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 23:54

  fox767676 написав:А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали

Вот только не надо одну из версий выдавать за общеизвестный факт.
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