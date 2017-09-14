Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей ихотцами
Може досить примітивних маніпуляцій? У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?
Погано що держава не розуміє що заклики до екстремізму ні до чого гарного ще ніколи не приводили. Концтаборів йому захотілося
Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.
Погано що держава не розуміє що заклики до екстремізму ні до чого гарного ще ніколи не приводили. Концтаборів йому захотілося
Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Забезпечити дотримання вимог Основного Закону всіма громадянами України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціа
Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей ихотцами
Може досить примітивних маніпуляцій? У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?
А що в Білорусі була війна? Я не знав(((
чого наєма не вивезла мама? якщо так гарно в білорусі, чого подоляк втік?
Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей ихотцами
Може досить примітивних маніпуляцій? У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?
А що в Білорусі була війна? Я не знав(((
чого наєма не вивезла мама? якщо так гарно в білорусі, чого подоляк втік?
Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей ихотцами
Може досить примітивних маніпуляцій? У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?
А що в Білорусі була війна? Я не знав(((
чого наєма не вивезла мама? якщо так гарно в білорусі, чого подоляк втік?
Може спитаєш в них сам їх життєві обставини? Чого ти сам поперся в Польшу? Чого тобі тут не сидиться? Тему форума ти читав, чи тільки строчиш тут пропагандою і маніпуляціями?
Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.