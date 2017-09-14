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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 бер, 2024 23:55
somilitark написав: somilitark написав: Бетон написав:
читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько
забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
Може досить примітивних маніпуляцій?
У дітей є мами, ці мами мають право спокійно вивести неповнолітніх куди завгодно, а ось у пап є обов'язок захищати державу, невже це так важко збагнути?
А що в Білорусі була війна? Я не знав(((
чого наєма не вивезла мама?
якщо так гарно в білорусі, чого подоляк втік?
Може спитаєш в них сам їх життєві обставини? Чого ти сам поперся в Польшу? Чого тобі тут не сидиться?
Тему форума ти читав, чи тільки строчиш тут пропагандою і маніпуляціями?
тому що це важливо обговорювати. це повинно бути в публічному просторі.
щоб люди це знали.
це публічна особа, яку я своїми податками утримую. а не навпаки.
я не публічна особа, не депутат не держслужбовець.
не нервуй, палишся як консерва
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:00
ЛАД написав: fox767676 написав:
А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали
Вот только не надо одну из версий выдавать за общеизвестный факт
.
Вибачте , але не вам, ///, вказувати мені що треба, а що не треба.
На вас подонки суспільства, чернігівські шарікови безкарно сечу ллють, а ви мовчазно обтікаєте.
А тут вирішили порозумнічати
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 26 бер, 2024 00:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:00
fox767676 написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Предложений нет.
Просто считаю неправильной постановку вопроса. Воевать должны все. Кому-то надо давать бронь. Но это не должно быть по имущественному цензу - холопы воюют, а паны сидят в тылу и оплачивают войну. Единственная причина брони - необходимость для государства и обороны.
Всі несуть однакову відповідальність - це совок....
Капіталізм це трошки інше
Кожного використовують там і так- як це найвигідніше для всіх....
Тому
Якщо є 10% тих в кого 70% грошей - то з них треба отримати гроші
З пенсіонера лада - безкоштовну робочу силу на побудові ліній оборони під Харковом
З хорошого токаря - снаряди
З хорошого айтішника - програми
і тільки після того як будуть зайняті всі вакансії хороших спеціалістів...з тих хто залишився , після того як набрані всі ті хто пішов добровільно - за гроші багатих , з снарядами від токарів і програмами від айтішників - призивати на оборонні рубежі викопані ладами....
У всіх інших варіантах а-ля всім однаково-ми програємо більшій по кількості Державі в якої методи примусу легалізовані краще і давніше від нас.
Євросолідарність та тимошенко будуть блокувати економічне бронювання
під хлопоманськими гаслами
ЄвроСолідарність- не буде
Тимошенко з Слугою Народу - і зараз блокують.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:06
vitaliiangel
Прошу прощения, что не ответил сразу, был занят. Правда, не понял, почему Вы удалили вопрос.
Ситуация в Харькове:
- вода, насколько знаю, есть везде;
- метро сегодня запустили, правда, с увеличенными интервалами движения;
- троллейбусы/трамваи пока не ездят;
- в жилых домах свет отключают. Вроде, на 6 часов в день, как обещали (у меня так и было). Но вспоминается анекдот ещё советских времён: "Пока у нас бардак, мы непобедимы". График отключений есть, но реальность не имеет с ним ничего общего;
- отопление по заявлению Терехова в связи с нехваткой э-э с завтрашнего дня начнут отключать (по-моему, уже начали).
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ЛАД
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:07
Бетон написав:
тому що це важливо обговорювати. це повинно бути в публічному просторі.
щоб люди це знали.
це публічна особа, яку я своїми податками утримую. а не навпаки.
я не публічна особа, не депутат не держслужбовець.
не нервуй, палишся як консерва
Так твої 100% постів це маніпуляції і панікерство зав'язане на раша наративах.
Дуже рашисти по завєтам гебельса люблять звинувачувати опонента в тому, що самі роблять, консерва ти тут. Почитай мої пости, якщо в тебе є якісь сумніви.
Є питання до цих публічних людей? Чи вони зараз повинні відповісти за переїзди їх батьків і дідусів в інші країни? Ну смішно же
А люди мають українські паспорти, живуть по 30-40-50 років тут, до чого ці історіческіє ізмишлізми про рюріковічєй і австрійський генеральний штаб?
У нас всі мають рівні права і можливості, а ось колупатись, що дєд публічної особи народився десь не в Україні і кудись там переїхав в 1950-му році, то реально жашквар, як і намагання натягнути ті роки і життєві обставини сімей на сьогоднішню ситуацію.
Читай конституцію і закони Украіни, ти вже давно по легенді втік в Польщу, там в тебе страшний переляк, ну так не відсвічуй, рости власних теоретичних дітей, яких ти так сильно любиш.
Будуй в новій державі свою кар'єру, що і зробили ті люди, в біографії дідусів яких ти намагаєшся щось нарити.
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 26 бер, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:08
budivelnik написав: fox767676 написав:
Євросолідарність та тимошенко будуть блокувати економічне бронювання
під хлопоманськими гаслами
ЄвроСолідарність- не буде
Тимошенко з Слугою Народу - і зараз блокують.
Чого ЄС не буде ? Олексій Гончаренко то не ЄС ?
Це він голосить як останній совко-комуняка "війна що тільки для бідних?? війна що тільки для бідних??"
Це ідея Кабміну, абсурдно якби СН були проти
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fox767676
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:17
Людей очень много. Конечно, меньше, чем до войны, но много. Харьков был пустой летом 2022. К зиме постепенно начали возвращаться.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:19
fox767676 написав:
Це ідея Кабміну, абсурдно якби СН були проти
1 Почитай гетьманцева...як не як а це Бюджетний комітет , один з пяти апостолів які керують разом з найвеличнішим....
2 ЄС - це Порошенко а не Гончаренко...., тому якраз в цьому питанні Гончаренка слухати не будуть.
3 Президент - від слуги народу
Парламент- голова від слуги , більшість слуги
Кабмін- від Президента і Парламента...
Питання на засипку
То якщо СН - ЗА , то що їм заважає цей Закон провести як Указ Президента, або Закон України , або підзаконний акт Премєра ?
Подумай-поясни сам собі, а вже потім виходь сюди.
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budivelnik
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:27
budivelnik написав: fox767676 написав:
Це ідея Кабміну, абсурдно якби СН були проти
1 Почитай гетьманцева...як не як а це Бюджетний комітет , один з пяти апостолів які керують разом з найвеличнішим....
2 ЄС - це Порошенко а не Гончаренко...., тому якраз в цьому питанні Гончаренка слухати не будуть.
3 Президент - від слуги народу
Парламент- голова від слуги , більшість слуги
Кабмін- від Президента і Парламента...
Питання на засипку
То якщо СН - ЗА , то що їм заважає цей Закон провести як Указ Президента, або Закон України , або підзаконний акт Премєра ?
Подумай-поясни сам собі, а вже потім виходь сюди.
Ти не розводь демагогію, а запропонуй побитись об заклад
Побачимо хто із ху
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fox767676
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:29
katso написав: unicdima написав:
Известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев призвал бомбить Европу после теракта в «Крокусе».
"Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?", - заявил дрессировщик кошек.
"В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы - не щенки, которых можно расстреливать. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие", - сказал Куклачев.
Боже мой, кто это, ему ж уже 80 лет наверное, совсем дед из ума выжил или телевизор пересмотрел
.
Через пару недель будет "всего" 75. С остальным согласен. Скорее, второе. Но, вероятно, вместе с первым.
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