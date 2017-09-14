Додано: Вів 26 бер, 2024 00:07

Бетон написав: тому що це важливо обговорювати. це повинно бути в публічному просторі.

щоб люди це знали.

це публічна особа, яку я своїми податками утримую. а не навпаки.



я не публічна особа, не депутат не держслужбовець.



не нервуй, палишся як консерва тому що це важливо обговорювати. це повинно бути в публічному просторі.щоб люди це знали.це публічна особа, яку я своїми податками утримую. а не навпаки.я не публічна особа, не депутат не держслужбовець.не нервуй, палишся як консерва

Так твої 100% постів це маніпуляції і панікерство зав'язане на раша наративах.Дуже рашисти по завєтам гебельса люблять звинувачувати опонента в тому, що самі роблять, консерва ти тут. Почитай мої пости, якщо в тебе є якісь сумніви.Є питання до цих публічних людей? Чи вони зараз повинні відповісти за переїзди їх батьків і дідусів в інші країни? Ну смішно жеА люди мають українські паспорти, живуть по 30-40-50 років тут, до чого ці історіческіє ізмишлізми про рюріковічєй і австрійський генеральний штаб?У нас всі мають рівні права і можливості, а ось колупатись, що дєд публічної особи народився десь не в Україні і кудись там переїхав в 1950-му році, то реально жашквар, як і намагання натягнути ті роки і життєві обставини сімей на сьогоднішню ситуацію.Читай конституцію і закони Украіни, ти вже давно по легенді втік в Польщу, там в тебе страшний переляк, ну так не відсвічуй, рости власних теоретичних дітей, яких ти так сильно любиш.Будуй в новій державі свою кар'єру, що і зробили ті люди, в біографії дідусів яких ти намагаєшся щось нарити.