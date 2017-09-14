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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7358735973607361
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 00:37

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.

Вывез не потому, что "війна закінчилась", а потому, что закінчилась не так, как хотелось. Так же как бежали те, кто был за американцев, с выводом войск США в 2021.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 00:42

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали

Вот только не надо одну из версий выдавать за общеизвестный факт.


Вибачте , але не вам, ///, вказувати мені що треба, а що не треба.
На вас подонки суспільства, чернігівські шарікови безкарно сечу ллють, а ви мовчазно обтікаєте.
А тут вирішили порозумнічати

Не знаю, кто что льёт - не всех читаю.
Но если кто-то и льёт, то это не отменяет моего замечания.

P.s. И не стоит перенимать стиль подонков.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 бер, 2024 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 00:43

  ЛАД написав:vitaliiangel
Прошу прощения, что не ответил сразу, был занят. Правда, не понял, почему Вы удалили вопрос.
Ситуация в Харькове:
- вода, насколько знаю, есть везде;
- метро сегодня запустили, правда, с увеличенными интервалами движения;
- троллейбусы/трамваи пока не ездят;
- в жилых домах свет отключают. Вроде, на 6 часов в день, как обещали (у меня так и было). Но вспоминается анекдот ещё советских времён: "Пока у нас бардак, мы непобедимы". График отключений есть, но реальность не имеет с ним ничего общего;
- отопление по заявлению Терехова в связи с нехваткой э-э с завтрашнего дня начнут отключать (по-моему, уже начали).

дивно, так будуть догріватися тоді е.е., якщо не буде центрального опалення, дивне рішення
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 00:48

  flyman написав:
  ЛАД написав:vitaliiangel
Прошу прощения, что не ответил сразу, был занят. Правда, не понял, почему Вы удалили вопрос.
Ситуация в Харькове:
- вода, насколько знаю, есть везде;
- метро сегодня запустили, правда, с увеличенными интервалами движения;
- троллейбусы/трамваи пока не ездят;
- в жилых домах свет отключают. Вроде, на 6 часов в день, как обещали (у меня так и было). Но вспоминается анекдот ещё советских времён: "Пока у нас бардак, мы непобедимы". График отключений есть, но реальность не имеет с ним ничего общего;
- отопление по заявлению Терехова в связи с нехваткой э-э с завтрашнего дня начнут отключать (по-моему, уже начали).

дивно, так будуть догріватися тоді е.е., якщо не буде центрального опалення, дивне рішення

Скорее, газом. Но, вообще-то, уже тепло. Думаю, через пару дней перестали бы топить в любом случае (по правилу 3 дня среднесуточная выше +8), если не похолодает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 00:56

  somilitark написав:.............
Чи вони зараз повинні відповісти за переїзди їх батьків і дідусів в інші країни? Ну смішно же :lol:
А люди мають українські паспорти, живуть по 30-40-50 років тут, до чого ці історіческіє ізмишлізми про рюріковічєй і австрійський генеральний штаб?
У нас всі мають рівні права і можливості, а ось колупатись, що дєд публічної особи народився десь не в Україні і кудись там переїхав в 1950-му році, то реально жашквар, як і намагання натягнути ті роки і життєві обставини сімей на сьогоднішню ситуацію.
Читай конституцію і закони Украіни, ти вже давно по легенді втік в Польщу, там в тебе страшний переляк, ну так не відсвічуй, рости власних теоретичних дітей, яких ти так сильно любиш.
Будуй в новій державі свою кар'єру, що і зробили ті люди, в біографії дідусів яких ти намагаєшся щось нарити.

При чём тут "історіческіє ізмишлізми про рюріковічєй і австрійський генеральний штаб"?
И Бетон писал не об ответственности. Никто их не обвиняет.
Бетон написал о том, что их вывезли отцы, причём выделил слово.
Поэтому не совсем логично, когда именно они осуждают украинских отцов.
ЛАД
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  #<1 ... 7358735973607361
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