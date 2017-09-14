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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:37
Ukrainian написав: Бетон написав:
читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько
забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.
Вывез не потому, что "війна закінчилась", а потому, что закінчилась не так, как хотелось. Так же как бежали те, кто был за американцев, с выводом войск США в 2021.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:42
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали
Вот только не надо одну из версий выдавать за общеизвестный факт
.
Вибачте , але не вам, ///, вказувати мені що треба, а що не треба.
На вас подонки суспільства, чернігівські шарікови безкарно сечу ллють, а ви мовчазно обтікаєте.
А тут вирішили порозумнічати
Не знаю, кто что льёт - не всех читаю.
Но если кто-то и льёт, то это не отменяет моего замечания.
P.s. И не стоит перенимать стиль подонков.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 26 бер, 2024 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:43
ЛАД написав:vitaliiangel
Прошу прощения, что не ответил сразу, был занят. Правда, не понял, почему Вы удалили вопрос.
Ситуация в Харькове:
- вода, насколько знаю, есть везде;
- метро сегодня запустили, правда, с увеличенными интервалами движения;
- троллейбусы/трамваи пока не ездят;
- в жилых домах свет отключают. Вроде, на 6 часов в день, как обещали (у меня так и было). Но вспоминается анекдот ещё советских времён: "Пока у нас бардак, мы непобедимы". График отключений есть, но реальность не имеет с ним ничего общего;
- отопление по заявлению Терехова в связи с нехваткой э-э с завтрашнего дня начнут отключать (по-моему, уже начали).
дивно, так будуть догріватися тоді е.е., якщо не буде центрального опалення, дивне рішення
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:48
flyman написав: ЛАД написав:vitaliiangel
Прошу прощения, что не ответил сразу, был занят. Правда, не понял, почему Вы удалили вопрос.
Ситуация в Харькове:
- вода, насколько знаю, есть везде;
- метро сегодня запустили, правда, с увеличенными интервалами движения;
- троллейбусы/трамваи пока не ездят;
- в жилых домах свет отключают. Вроде, на 6 часов в день, как обещали (у меня так и было). Но вспоминается анекдот ещё советских времён: "Пока у нас бардак, мы непобедимы". График отключений есть, но реальность не имеет с ним ничего общего;
- отопление по заявлению Терехова в связи с нехваткой э-э с завтрашнего дня начнут отключать (по-моему, уже начали).
дивно, так будуть догріватися тоді е.е., якщо не буде центрального опалення, дивне рішення
Скорее, газом. Но, вообще-то, уже тепло. Думаю, через пару дней перестали бы топить в любом случае (по правилу 3 дня среднесуточная выше +8), если не похолодает.
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ЛАД
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:56
somilitark написав:
.............
Чи вони зараз повинні відповісти за переїзди їх батьків і дідусів в інші країни? Ну смішно же
А люди мають українські паспорти, живуть по 30-40-50 років тут, до чого ці історіческіє ізмишлізми про рюріковічєй і австрійський генеральний штаб?
У нас всі мають рівні права і можливості, а ось колупатись, що дєд публічної особи народився десь не в Україні і кудись там переїхав в 1950-му році, то реально жашквар, як і намагання натягнути ті роки і життєві обставини сімей на сьогоднішню ситуацію.
Читай конституцію і закони Украіни, ти вже давно по легенді втік в Польщу, там в тебе страшний переляк, ну так не відсвічуй, рости власних теоретичних дітей, яких ти так сильно любиш.
Будуй в новій державі свою кар'єру, що і зробили ті люди, в біографії дідусів яких ти намагаєшся щось нарити.
При чём тут "історіческіє ізмишлізми про рюріковічєй і австрійський генеральний штаб"?
И Бетон
писал не об ответственности. Никто их не обвиняет. Бетон
написал о том, что их вывезли отцы
, причём выделил слово.
Поэтому не совсем логично, когда именно они осуждают украинских отцов.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 01:17
fox767676 написав: Ukrainian написав:
Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.
Це з т.з. радянських війна закінчилась у 1989, а з т.з. афганців війна не припинялася, як мінімум до 1992. Так що Мустафі треба переназватись Мішанєю, чи визнати родину дезертирами
З ким була війна після 1989 року ?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 01:20
somilitark написав: katso написав: unicdima написав:
Известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев призвал бомбить Европу после теракта в «Крокусе».
"Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?", - заявил дрессировщик кошек.
"В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы - не щенки, которых можно расстреливать. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие", - сказал Куклачев.
Боже мой, кто это, ему ж уже 80 лет наверное, совсем дед из ума выжил или телевизор пересмотрел.
Ви гадаєте без членства в кдб цей куклачов став би тим ким є?
Сказали треба підписати текст, той і підписав, щоб не скласти компанію навальному.
Все простіше ніж ви гадаєте...
Помиляєтесь.
Куклачов типове русскоє, нацистське, імперське гівно.
Він такий по життю, сталініст, берієвець.
Є велике його інтерв'ю, де він повністю розкрив свою гнилу сутність.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 01:32
_hunter написав: pesikot написав:
ЛАД
ЛАД написав:
------------------------HotabЛАД
Через рік-другий визнавали б Хнр (обидві), ОНР , можна і ЧНР. Схема ж робоча!! Жертва все визнає, воювати не хоче, затрат - нуль, профіт - щоразу шматки території!
.....
-------------------------
Схема НЕ рабочая.
ХНР и ОНР не удалось создать и в 2014. Тем более, это можно предотвратить сегодня.
Думаю, если бы не игры Ахметова и глупость наших "революционеров" можно было бы избежать и ЛДНР в 2014.
, схема рабочая, если признать ЛДНР
Но у тебя опять виноваты все, кроме россиян
Я эту схему уже многократно описывал, да и пане Hotab
повторил эту схему, но до тебя это не дошло
Хорошо, объясню по-другому, ты готов отдать насильнику одну свою дочку, чтобы насильник не трогал другую дочку ?Да или нет ?
Если промолчишь или начнешь петлять, то ответ очевиден - отдашь
Манипуляцию сильную в этом вопросе вижу я
Дочка -- своя, в отличии от.
Тут гораздо более рабочая аналогия -- классическое "кошелек или жизнь"...
Благодарить за цитирование не буду - я лишний раз увидел очередную чепуху.
Аналогия тут просто не в тему. И Вы должны бы это понимать.
Вы прекрасно знаете, что в Харькове в 2014 уже был захват здания облсовета и была "провозглашена" ХНР. Но её тут же задавили и буквально за пару дней в городе навели порядок. Опасность была и в Одессе. Там, к сожалению, всё сделали гораздо хуже и грубее.
Т.о. "схема ЛДНР" не везде проходит. Зависит от разных условий.
И второе. Уже много раз писал - обвинять Россию проще всего. Но это ничего не изменит. Враг будет вредить, сколько бы мы его не обвиняли, на то он и враг. Это бесполезное занятие.
А вот анализировать свои
ошибки необходимо и гораздо полезнее, хотя бы для того, чтобы не повторять их в будущем. Отрицать их глупо и вредно.
Мы пока что наступаем на одни и те же грабли.
К Вам большая просьба - не цитировать ... такое.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 01:33
Ukrainian написав: fox767676 написав: Ukrainian написав:
Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.
Це з т.з. радянських війна закінчилась у 1989, а з т.з. афганців війна не припинялася, як мінімум до 1992. Так що Мустафі треба переназватись Мішанєю, чи визнати родину дезертирами
З ким була війна після 1989 року ?
****ць нерозвинені ви всі тут, молороси якісь
Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів
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Додано: Вів 26 бер, 2024 01:40
Ukrainian написав: fox767676 написав: Ukrainian написав:
Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.
Це з т.з. радянських війна закінчилась у 1989, а з т.з. афганців війна не припинялася, як мінімум до 1992. Так що Мустафі треба переназватись Мішанєю, чи визнати родину дезертирами
З ким була війна після 1989 року ?
Почитайте хотя бы Вики. Там война не прекращалась до 2021.
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