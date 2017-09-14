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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7359736073617362
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 01:58

  fox767676 написав:****ць нерозвинені ви всі тут, молороси якісь

Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів

В 1989 агресія СРСР закінчилась потім громадянська війна. В Україні агресія раші не закінчилась.
В цьому і є різниця
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 04:37

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:****ць нерозвинені ви всі тут, молороси якісь

Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів

В 1989 агресія СРСР закінчилась потім громадянська війна. В Україні агресія раші не закінчилась.
В цьому і є різниця

В чём "в цьому"?
Война есть война. Или Вы считаете, что гражданская лучше?
К тому же можно сказать, что там всё время была гражданская война только с поддержкой одной из сторон Советской Армией до 1989 и Армией США после 2001.
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  #<1 ... 7359736073617362
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