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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 01:58
fox767676 написав:
****ць нерозвинені ви всі тут, молороси якісь
Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів
В 1989 агресія СРСР закінчилась потім громадянська війна. В Україні агресія раші не закінчилась.
В цьому і є різниця
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Додано: Вів 26 бер, 2024 04:37
Ukrainian написав: fox767676 написав:
****ць нерозвинені ви всі тут, молороси якісь
Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів
В 1989 агресія СРСР закінчилась потім громадянська війна. В Україні агресія раші не закінчилась.
В цьому і є різниця
В чём "в цьому"?
Война есть война. Или Вы считаете, что гражданская лучше?
К тому же можно сказать, что там всё время была гражданская война только с поддержкой одной из сторон Советской Армией до 1989 и Армией США после 2001.
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ЛАД
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Додано: Вів 26 бер, 2024 06:08
ЛАД написав:
Сильно сказано.
Подивісться не статистику, а сколько запущено при последнем обстреле.
Я не знаю, що ви розуміли під закінченням ракет.
Особисто я розумів зниження інтенсивності обстрілів до того рівня, на якому вони виробляють ракети. Воно відбулось.
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sashaqbl
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Додано: Вів 26 бер, 2024 06:18
vitaliiangel написав:
The Economist «Владимир Путин начинает операцию «Виновата Украина».
▪Поэтому когда ему потребовалось целых 19 часов, чтобы выступить по телевидению с коротким рассказом о масштабном провале разведки в московском «Крокус Сити Холле», он попал в привычную колею.
▪Кремль, несомненно, использует московский теракт как предлог для дальнейшего закручивания гаек внутри страны. Некоторые из его самых лояльных сторонников призвали отменить введенный в России мораторий на смертную казнь за терроризм. Эта угроза приобретает особое значение в свете недавно обретенной привычки Кремля применять этот ярлык к противникам режима.
Важко не погодитися з The Economist. Більше того - першиц крок до закручування гайок вже всі побачили - нормалізація катувань. Раніше для цього вимикали камери. Тепер це знімають і викладають в інтернет.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 06:27
Hotab написав:
Бетон так а причем тут управляемость во время полета? Из земли уже не управляют. Она по координатам идет.
В ситуации, если ее пустили «об корабль», то наверное «глазами» на финальном этапе ищет корабль.
Так тут теж багато питань: GPS, РЛС.
Лишається інерційна навігація і оптико-електронне наведення. Москалі в цьому не сильні, інакше б доробили калібри і прочі іскандерои.
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sashaqbl
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