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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7359736073617362
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 04:37

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:****ць нерозвинені ви всі тут, молороси якісь

Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів

В 1989 агресія СРСР закінчилась потім громадянська війна. В Україні агресія раші не закінчилась.
В цьому і є різниця

В чём "в цьому"?
Война есть война. Или Вы считаете, что гражданская лучше?
К тому же можно сказать, что там всё время была гражданская война только с поддержкой одной из сторон Советской Армией до 1989 и Армией США после 2001.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 06:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сильно сказано.
Подивісться не статистику, а сколько запущено при последнем обстреле.

Я не знаю, що ви розуміли під закінченням ракет.
Особисто я розумів зниження інтенсивності обстрілів до того рівня, на якому вони виробляють ракети. Воно відбулось.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 06:18

  vitaliiangel написав:
The Economist «Владимир Путин начинает операцию «Виновата Украина».

▪Поэтому когда ему потребовалось целых 19 часов, чтобы выступить по телевидению с коротким рассказом о масштабном провале разведки в московском «Крокус Сити Холле», он попал в привычную колею.

▪Кремль, несомненно, использует московский теракт как предлог для дальнейшего закручивания гаек внутри страны. Некоторые из его самых лояльных сторонников призвали отменить введенный в России мораторий на смертную казнь за терроризм. Эта угроза приобретает особое значение в свете недавно обретенной привычки Кремля применять этот ярлык к противникам режима.


Важко не погодитися з The Economist. Більше того - першиц крок до закручування гайок вже всі побачили - нормалізація катувань. Раніше для цього вимикали камери. Тепер це знімають і викладають в інтернет.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 06:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Бетон так а причем тут управляемость во время полета? Из земли уже не управляют. Она по координатам идет.
В ситуации, если ее пустили «об корабль», то наверное «глазами» на финальном этапе ищет корабль.

Так тут теж багато питань: GPS, РЛС.
Лишається інерційна навігація і оптико-електронне наведення. Москалі в цьому не сильні, інакше б доробили калібри і прочі іскандерои.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 07:13

  ЛАД написав:vitaliiangel
Прошу прощения, что не ответил сразу, был занят. Правда, не понял, почему Вы удалили вопрос.
Ситуация в Харькове:
- вода, насколько знаю, есть везде;
- метро сегодня запустили, правда, с увеличенными интервалами движения;
- троллейбусы/трамваи пока не ездят;
- в жилых домах свет отключают. Вроде, на 6 часов в день, как обещали (у меня так и было). Но вспоминается анекдот ещё советских времён: "Пока у нас бардак, мы непобедимы". График отключений есть, но реальность не имеет с ним ничего общего;
- отопление по заявлению Терехова в связи с нехваткой э-э с завтрашнего дня начнут отключать (по-моему, уже начали).


Доброго ранку! Виходячи з відповіді, Укрзалізниця працює ?: На території міста Харків є ще до позавчора працюючі об'єкти - проблема для співробітників добратися до робочого місця.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 07:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
При цьому старший Найем, Масі - пішов воювати (зараз працює в тилу після поранення, втратив око)
Faceless
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