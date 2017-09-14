Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
При цьому старший Найем, Масі - пішов воювати (зараз працює в тилу після поранення, втратив око)
То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.
Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.
flyman написав:Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
ГЭС и ТЭЦ аттакуют ракеты, ветряки аттакуют дураки. Что конкретно предлагает соскин?
То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.
Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.
Децентралізація це успішне майбутнє.
Тобі явно сподобалось , як восени 2022 тебе децентралізували і ти засинав під звуки генератора. Але світла у тебе децентралізованого все одно не було, бо генератор був не твій, то дорого для тебе.
flyman написав:Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
ГЭС и ТЭЦ аттакуют ракеты, ветряки аттакуют дураки. Что конкретно предлагает соскин?
Так як людство переходить на 6й технлогічний уклад, то попередні так чи інакше будуть в зруйновані в переважності випадків.
Наразі маєм локальний мінімум на великому циклі Кондратьєва, який триватиме ще з десяток років. Не повезло трохи.
Не знаю, чи це такий задум "рептилоїдів", чи "воно само так сталося" (через об"єктивні закони розвитку), але "спадщині совка", на якій паслися олігархи відкопичується.
Соскін радить перебиратися із мегаміст в маленькі містечка та самоорганізовуватися в громади/артілі/кооперативи.