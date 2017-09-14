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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7360736173627363>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 07:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
При цьому старший Найем, Масі - пішов воювати (зараз працює в тилу після поранення, втратив око)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 08:56

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:05

  vitaliiangel написав:Зображення

Пів року тому:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне зимы и вероятного возобновления российского энергетического террора Украина готовится наносить ответные удары. Об этом он сообщил по итогам ежедневного селекторного совещания 25 октября.

"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает."
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:07

whois2010 например можно морально готовиться
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:08

Децентралізація це успішне майбутнє.

  vitaliiangel написав:Зображення

То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.

Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.

Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.

Децентралізація це успішне майбутнє.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:15

  flyman написав:Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
ГЭС и ТЭЦ аттакуют ракеты, ветряки аттакуют дураки. Что конкретно предлагает соскин?
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:16

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.

Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.

Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.

Децентралізація це успішне майбутнє.

Тобі явно сподобалось , як восени 2022 тебе децентралізували і ти засинав під звуки генератора. Але світла у тебе децентралізованого все одно не було, бо генератор був не твій, то дорого для тебе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:20

Hotab

Та и Донбасс "норм децентрализировали" - ни заводов, нифига ) Зачем эти советские пережитки )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:23

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
ГЭС и ТЭЦ аттакуют ракеты, ветряки аттакуют дураки. Что конкретно предлагает соскин?
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Так як людство переходить на 6й технлогічний уклад, то попередні так чи інакше будуть в зруйновані в переважності випадків.

Наразі маєм локальний мінімум на великому циклі Кондратьєва, який триватиме ще з десяток років. Не повезло трохи.

Не знаю, чи це такий задум "рептилоїдів", чи "воно само так сталося" (через об"єктивні закони розвитку), але "спадщині совка", на якій паслися олігархи відкопичується.

Соскін радить перебиратися із мегаміст в маленькі містечка та самоорганізовуватися в громади/артілі/кооперативи.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.


Ужгородське опалення перейшло на "блокчейн" ще 20 років тому. Такого поняття як котельні фактично вже не існує
Letusrock
 
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