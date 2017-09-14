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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7360736173627363
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:45

  flyman написав:Соскін радить перебиратися із мегаміст в маленькі містечка та самоорганізовуватися в громади/артілі/кооперативи.
передай Соскину что мегаполисы появились не из-за прихотей вождей. Что дешевле построить одну большую школу/поликлинику или 30 маленьких? То же касается всего остального. Увы мегаполисы это продукт цивилизации. Вернуться в пещеры куда предлагает Соскин конечно можно, но с потерей качества и конкуренции. В мегаполисе ты можешь выбрать школу, поликлинику, супермаркет, суд, транспорт для перемещения, круг общения и т.д.. В селе если что то перечисленное и есть, то выбора точно не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 09:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:46

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:

Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів

В 1989 агресія СРСР закінчилась потім громадянська війна. В Україні агресія раші не закінчилась.
В цьому і є різниця

Ви мабуть десь в агропромисловому комплексі працюєте
політична дестабілізація та заворушення почались в Афганістані ще в середині 70-х (задовго до початку радянського вторгнення)
є таке - "Саурська революція ,квітнева революція,переворот 1973, "парчам VS хальк","Дауд, Амін ,Таракі", "моджахєди Хєкматіяра"
це ж цікаво
молороси повінні розвиватися і ставати Українцями
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 26 бер, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 10:02

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Соскін радить перебиратися із мегаміст в маленькі містечка та самоорганізовуватися в громади/артілі/кооперативи.
передай Соскину что мегаполисы появились не из-за прихотей вождей. Что дешевле построить одну большую школу/поликлинику или 30 маленьких? То же касается всего остального. Увы мегаполисы это продукт цивилизации. Вернуться в пещеры куда предлагает Соскин конечно можно, но с потерей качества и конкуренции. В мегаполисе ты можешь выбрать школу, поликлинику, супермаркет, суд, транспорт для перемещения, круг общения и т.д.. В селе если что то перечисленное и есть, то выбора точно не будет.

Чомусь просунутій Європа (Бенілюкс, Німеччині, Австрії і, навіть, Польщі) за краще багато маленьких містечок, чим декілька мегаполісів.

Де там було "їхати в село/пещери"? Тебе Франт покусав?
Чи уже Ірпінь став мегаполісом? Чи полюбив київські хрущі біля школ та поліклінік?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 10:11

  flyman написав:Де там було "їхати в село/пещери"?
ну переедет весь Киев в пригород и что кому это улучшит?
  flyman написав:Чомусь просунутій Європа (Бенілюкс, Німеччині, Австрії і, навіть, Польщі) за краще багато маленьких містечок, чим декілька мегаполісів.
какое там сообщение между городами и какое у нас. Ладно ещё вдоль ж/д есть электричка (которая едет долго и ездит не часто). В 30 км от Киева есть такие села куда транспорт практически не ходит. По школам/поликлиникам аналогично. То есть всё равно всё будет завязано на Киеве.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 10:12

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Де там було "їхати в село/пещери"?
ну переедет весь Киев в пригород и что кому это улучшит?
  flyman написав:Чомусь просунутій Європа (Бенілюкс, Німеччині, Австрії і, навіть, Польщі) за краще багато маленьких містечок, чим декілька мегаполісів.
какое там сообщение между городами и какое у нас. Ладно ещё вдоль ж/д есть электричка (которая едет долго и ездит не часто). В 30 км от Киева есть такие села куда транспорт практически не ходит. По школам/поликлиникам аналогично. То есть всё равно всё будет завязано на Киеве.

Електросамокат виручає, нє?
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  #<1 ... 7360736173627363
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