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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:45
flyman написав:
Соскін радить перебиратися із мегаміст в маленькі містечка та самоорганізовуватися в громади/артілі/кооперативи.
передай Соскину что мегаполисы появились не из-за прихотей вождей. Что дешевле построить одну большую школу/поликлинику или 30 маленьких? То же касается всего остального. Увы мегаполисы это продукт цивилизации. Вернуться в пещеры куда предлагает Соскин конечно можно, но с потерей качества и конкуренции. В мегаполисе ты можешь выбрать школу, поликлинику, супермаркет, суд, транспорт для перемещения, круг общения и т.д.. В селе если что то перечисленное и есть, то выбора точно не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 бер, 2024 09:48, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:46
Ukrainian написав: fox767676 написав:
Між тими самими що після 1979: Демократичною Республікою Афганістан (прорадянський уряд в Кабулі) та повстанцями-моджахєдами, тільки вже без участі радянської армії. І сім`я Найємів не боролася за жодну зі сторін у цій війні, вона виїхала у обозі окупантів
В 1989 агресія СРСР закінчилась потім громадянська війна. В Україні агресія раші не закінчилась.
В цьому і є різниця
Ви мабуть десь в агропромисловому комплексі працюєте
політична дестабілізація та заворушення почались в Афганістані ще в середині 70-х (задовго до початку радянського вторгнення)
є таке - "Саурська революція ,квітнева революція,переворот 1973, "парчам VS хальк","Дауд, Амін ,Таракі", "моджахєди Хєкматіяра"
це ж цікаво
молороси повінні розвиватися і ставати Українцями
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 26 бер, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:02
vitaliiangel написав: flyman написав:
Соскін радить перебиратися із мегаміст в маленькі містечка та самоорганізовуватися в громади/артілі/кооперативи.
передай Соскину что мегаполисы появились не из-за прихотей вождей. Что дешевле построить одну большую школу/поликлинику или 30 маленьких? То же касается всего остального. Увы мегаполисы это продукт цивилизации. Вернуться в пещеры куда предлагает Соскин конечно можно, но с потерей качества и конкуренции. В мегаполисе ты можешь выбрать школу, поликлинику, супермаркет, суд, транспорт для перемещения, круг общения и т.д.. В селе если что то перечисленное и есть, то выбора точно не будет.
Чомусь просунутій Європа (Бенілюкс, Німеччині, Австрії і, навіть, Польщі) за краще багато маленьких містечок, чим декілька мегаполісів.
Де там було "їхати в село/пещери"? Тебе Франт покусав?
Чи уже Ірпінь став мегаполісом? Чи полюбив київські хрущі біля школ та поліклінік?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:11
flyman написав:
Де там було "їхати в село/пещери"?
ну переедет весь Киев в пригород и что кому это улучшит?
flyman написав:
Чомусь просунутій Європа (Бенілюкс, Німеччині, Австрії і, навіть, Польщі) за краще багато маленьких містечок, чим декілька мегаполісів.
какое там сообщение между городами и какое у нас. Ладно ещё вдоль ж/д есть электричка (которая едет долго и ездит не часто). В 30 км от Киева есть такие села куда транспорт практически не ходит. По школам/поликлиникам аналогично. То есть всё равно всё будет завязано на Киеве. Добавятся затраты на логистику. Имхо кому надо каждый день ехать в Киев тому и жить лучше в Киеве. Ирпень для тех кому в Киев надо 1-2р в неделю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 бер, 2024 10:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:12
vitaliiangel написав: flyman написав:
Де там було "їхати в село/пещери"?
ну переедет весь Киев в пригород и что кому это улучшит?
flyman написав:
Чомусь просунутій Європа (Бенілюкс, Німеччині, Австрії і, навіть, Польщі) за краще багато маленьких містечок, чим декілька мегаполісів.
какое там сообщение между городами и какое у нас. Ладно ещё вдоль ж/д есть электричка (которая едет долго и ездит не часто). В 30 км от Киева есть такие села куда транспорт практически не ходит. По школам/поликлиникам аналогично. То есть всё равно всё будет завязано на Киеве.
Електросамокат виручає, нє?
База успішного Успіху.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:15
flyman написав:
Електросамокат виручає, нє?
велодорожки для э.самоката есть? Станции где его зарядить в Киеве? Парковки перед зданиями к которым ты на самокате приедешь? Дождь, гололёд? э.самокат - опасный транспорт. Если все массово на него пересядут травматизм будет ого-го.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:25
pesikot написав: fox767676 написав:
А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали
Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях
"Царська охранка", навчу тебе
Кого доводиться читати, повне невігластво
не може бути, наш шаріков ще пам'ятає з радянської шкільної програми про "охранку"
, не тільки "абирвалг" вміє
Коли його чемно питають чим він готов пожертвувати заради перемоги кордонів 1991
- робить вигляд що не помітив запитання
А ось "абирвалг" відкласти під постами які зовсім його не стосуються, то хлібом не корми
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:47
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:
А навіщо царські силовики руками анархо-есерів Столипіна грохнули?
Хотіли як краще, а в результаті через 5 років втратили імперію і бігунцями стали
Силовики ? як ти протух, не знаєшь термінів і палишься на дрібницях
"Царська охранка", навчу тебе
Кого доводиться читати, повне невігластво
не може бути, наш шаріков ще пам'ятає з радянської шкільної програми про "охранку"
, не тільки "абирвалг" вміє
Коли його чемно питають чим він готов пожертвувати заради перемоги кордонів 1991
- робить вигляд що не помітив запитання
А ось "абирвалг" відкласти під постами які зовсім його не стосуються, то хлібом не корми
к91 якось уже не чутно, #неначасі стало
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:55
flyman написав:
к91 якось уже не чутно, #неначасі стало
Мабуть інформаційно-бойового гопаку малувато було, треба було підвищити градус боротьби зі скептиками-маловірами, то вже на Тамань десант висаджували
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:57
Директор петербургского арт-пространства «Новая Голландия» уволилась из-за поста своего мужа в фейсбуке. Он написал: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» Самого мужчину задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался улететь в Ереван.
Суд арестовал подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверых нападавших привезли на заседание со следами пыток. Позже в СИЗО отправили бывшего владельца «Рено», на котором скрылись террористы. Также арестованы его отец и брат. Они заявляют, что сами пришли в СК.
СК просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Алишера Касимова, сообщает РБК
По данным Mash, это бизнесмен из Красногорска, который сдавал квартиру напавшим на концертный зал. Касимова доставили в Басманный суд.
арестовывать бывшего хозяина рено и лорда сдавшего ублюдкам квартиру это уже агония режима, который боится собственной тени.
Один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после неудавшегося контрнаступления ВСУ Путин «почувствовал слабость Украины и готов идти до победного — хоть до Киева — и за ценой не постоит».
Однако другой собеседник, близкий к АП, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой «более реалистичные цели», а именно — взятие Харькова и постепенное окончание «СВО» после этого.
По словам источников «Медузы» среди «российских элит», высокопоставленные силовики убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины «затруднительно».
При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет. Однако они сходятся во мнении, что это «вполне вероятный сценарий», который в теории может потребовать новой волны мобилизации.
Внутри России при этом будет происходить «полное сворачивание политической конкуренции».
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 бер, 2024 11:30, всього редагувалось 2 разів.
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