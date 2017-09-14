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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7361736273637364
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:06

  Ukrainian написав: Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Забезпечити дотримання вимог Основного Закону всіма громадянами України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціа

Сидить в Німеччині(чи де там) і вчить українців захищати Батьківщину.
Лицемірство деяких людей зашкалює.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:09

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:26

Знову "чорний лебідь": РФ на порозі краху, як під час бунту Пригожина


https://ua.korrespondent.net/articles/4673678-znovu-chornyi-lebid-rf-na-porozi-krakhu-yak-pid-chas-buntu-pryhozhyna
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:36

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав: Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Забезпечити дотримання вимог Основного Закону всіма громадянами України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціа

Сидить в Німеччині(чи де там) і вчить українців захищати Батьківщину.
Лицемірство деяких людей зашкалює.

Для них вже і погоняло є - "Оляua". Це патріоти з закордону та всі, кого мобілізація не стосується
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:36

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік
Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити
Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)

Там очень много вопросов к самой процедуре бронирования: банально нет внятного ответа на простой вопрос "оно перед тцк будет или после".
Если, как по некоторым слухам, для бронирования всеравно в "логово" нужно будет лично переться -- очень многие могут решить не рисковать...
Ну и вопрос поменьше -- а есть ли, вообще, тот "бумажный" мобрезерв? :roll:
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  #<1 ... 7361736273637364
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