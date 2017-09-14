_hunter написав:Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)
Там очень много вопросов к самой процедуре бронирования: банально нет внятного ответа на простой вопрос "оно перед тцк будет или после". Если, как по некоторым слухам, для бронирования всеравно в "логово" нужно будет лично переться -- очень многие могут решить не рисковать... Ну и вопрос поменьше -- а есть ли, вообще, тот "бумажный" мобрезерв?
_hunter написав:Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)
Там очень много вопросов к самой процедуре бронирования: банально нет внятного ответа на простой вопрос "оно перед тцк будет или после". Если, как по некоторым слухам, для бронирования всеравно в "логово" нужно будет лично переться -- очень многие могут решить не рисковать... Ну и вопрос поменьше -- а есть ли, вообще, тот "бумажный" мобрезерв?
Ще питання, а скільки то буде діяти, може півроку, може місяць, а ти вже "засвітився", а потім новий закон, який змінює старий і не на твою користь, і мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"
То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.
Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.
Децентралізація це успішне майбутнє.
На пост-совке отопление делали центральным не потому, что так удобнее, а банально -- как дешевый способ утилизации паразитного тепла. За который потом стали еще и деньги брать
budivelnik написав:Там очень много вопросов к самой процедуре бронирования: банально нет внятного ответа на простой вопрос "оно перед тцк будет или после". Если, как по некоторым слухам, для бронирования всеравно в "логово" нужно будет лично переться -- очень многие могут решить не рисковать... Ну и вопрос поменьше -- а есть ли, вообще, тот "бумажный" мобрезерв?
Ще питання, а скільки то буде діяти, може півроку, може місяць, а ти вже "засвітився", а потім новий закон, який змінює старий і не на твою користь, і мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"
Это, в принципе, у ту же копилку: если для этой е-Брони нужно будет добровольно-принудительно заводить е-Кабинет, куда потом придет е-Повестка -- ну, такое себе развлечение.
мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"
Така публіка отримає 100+200 т несплаченого штрафу, і коли все таки як з «вакцинкою» піде похнюпивши голов «здаватись», то отримає даблсатисфекшин : її сплату штрафу, в щомісячну абонку.
у какого % населения есть такие деньги? как будут решать с теми, у кого нет и забрать нечего? долговое рабство, тюряга, почку отрежут (твой вариант...?). Крах системы управления начинается с задач, которые невозможно выполнить. Даже условно "законопослушные" (готовые оплатить посильный штраф за нарушение), перейдут в разряд "преступников" из-за неподъемной суммы. Проблему мобилизации это не решит, а у государства появится новый головняк что с этими штрафниками делать. Просто думать на 1 шаг вперёд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 12:22, всього редагувалось 2 разів.
Мой любимчик- бывший шеф, запоровший стройку- Жданов. Олег- тебе курс доллара предсказывать нужно. В соц сетях взяли клип мультик с ф16. Кароч он набрал миллионы просмотров с комментами вроде: "лети пташка, покажи кацапам"
мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"
Така публіка отримає 100+200 т несплаченого штрафу, і коли все таки як з «вакцинкою» піде похнюпивши голов «здаватись», то отримає даблсатисфекшин : її сплату штрафу, в щомісячну абонку.
у какого % населения есть такие деньги? как будут решать с теми, у кого нет и забрать нечего? долговое рабство, тюряга, почку отрежут (твой вариант...?). Крах системы управления начинается с задач, которые невозможно выполнить.
У всех что-то да есть.
Какой суд, мух?? Твои права всюду всю жизнь нарушены. Дошел до ЕСПЧ?