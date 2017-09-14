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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73627363736473657366>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:36

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік
Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити
Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)

Там очень много вопросов к самой процедуре бронирования: банально нет внятного ответа на простой вопрос "оно перед тцк будет или после".
Если, как по некоторым слухам, для бронирования всеравно в "логово" нужно будет лично переться -- очень многие могут решить не рисковать...
Ну и вопрос поменьше -- а есть ли, вообще, тот "бумажный" мобрезерв? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:48

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:54

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два
Виходячи з моїх припущень - отримати можуть від 20 млрд до 100 млрд/рік
Це буде в тому випадку якщо від 100 000 до 500 000 зможуть оплатити
Я більш схиляюсь до того що сплатить 200 000 ( тобто 5% від мобрезерву)

Там очень много вопросов к самой процедуре бронирования: банально нет внятного ответа на простой вопрос "оно перед тцк будет или после".
Если, как по некоторым слухам, для бронирования всеравно в "логово" нужно будет лично переться -- очень многие могут решить не рисковать...
Ну и вопрос поменьше -- а есть ли, вообще, тот "бумажный" мобрезерв? :roll:

Ще питання, а скільки то буде діяти, може півроку, може місяць, а ти вже "засвітився", а потім новий закон, який змінює старий і не на твою користь, і мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:56

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.

Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.

Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.

Децентралізація це успішне майбутнє.

На пост-совке отопление делали центральным не потому, что так удобнее, а банально -- как дешевый способ утилизации паразитного тепла. За который потом стали еще и деньги брать :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:03

  flyman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Там очень много вопросов к самой процедуре бронирования: банально нет внятного ответа на простой вопрос "оно перед тцк будет или после".
Если, как по некоторым слухам, для бронирования всеравно в "логово" нужно будет лично переться -- очень многие могут решить не рисковать...
Ну и вопрос поменьше -- а есть ли, вообще, тот "бумажный" мобрезерв? :roll:

Ще питання, а скільки то буде діяти, може півроку, може місяць, а ти вже "засвітився", а потім новий закон, який змінює старий і не на твою користь, і мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"

Это, в принципе, у ту же копилку: если для этой е-Брони нужно будет добровольно-принудительно заводить е-Кабинет, куда потом придет е-Повестка -- ну, такое себе развлечение. :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:08

flyman

мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"


Така публіка отримає 100+200 т несплаченого штрафу, і коли все таки як з «вакцинкою» піде похнюпивши голову «здаватись», то отримає даблсатисфекшин : і сплату штрафу, і щомісячну абонку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:10

  Hotab написав:flyman

мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"


Така публіка отримає 100+200 т несплаченого штрафу, і коли все таки як з «вакцинкою» піде похнюпивши голов «здаватись», то отримає даблсатисфекшин : її сплату штрафу, в щомісячну абонку.

А далі ЄСПЛ, і абонка може бути в протилежну сторону.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 бер, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:11

  Hotab написав:flyman

мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"


Така публіка отримає 100+200 т несплаченого штрафу, і коли все таки як з «вакцинкою» піде похнюпивши голов «здаватись», то отримає даблсатисфекшин : її сплату штрафу, в щомісячну абонку.

у какого % населения есть такие деньги? как будут решать с теми, у кого нет и забрать нечего? долговое рабство, тюряга, почку отрежут (твой вариант...?). Крах системы управления начинается с задач, которые невозможно выполнить. Даже условно "законопослушные" (готовые оплатить посильный штраф за нарушение), перейдут в разряд "преступников" из-за неподъемной суммы. Проблему мобилизации это не решит, а у государства появится новый головняк что с этими штрафниками делать. Просто думать на 1 шаг вперёд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 12:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:15

  prodigy написав:

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:15

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:flyman

мудро зробили ті, хто сидів на дупі рівно і чекав "коли пропливе труп ворога по ріці життя"


Така публіка отримає 100+200 т несплаченого штрафу, і коли все таки як з «вакцинкою» піде похнюпивши голов «здаватись», то отримає даблсатисфекшин : її сплату штрафу, в щомісячну абонку.

у какого % населения есть такие деньги? как будут решать с теми, у кого нет и забрать нечего? долговое рабство, тюряга, почку отрежут (твой вариант...?). Крах системы управления начинается с задач, которые невозможно выполнить.

У всех что-то да есть.

Какой суд, мух?? Твои права всюду всю жизнь нарушены. Дошел до ЕСПЧ?

Тем более что тут и не с чем идти.
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