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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7363736473657366>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:16

  flyman написав:хто не піде добровільно в колгосп тим влаштуємо ГУЛАГ і голодомор, "можем павторіть"
либо отменим штраф.
  Kate0000 написав:У всех что-то да есть.
и это "что то" конечно же отберут. Количество бомжей вырастет по экспоненте. В медицине взвешивают пользу и побочку лекарства, чтобы не вышло "лечили кашель, в результате отказала печень"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смори, такие серьёзные штрафы- будут оскаржені. Здесь в шоколаде только юристы будут, но расходы на юр расходы будут взыскивать с ТЦК.
Поэтому, понимаешь, это не даст результат.
Мобилизацию не должны проводить старые маразматики. Здесь нужно думать.
Чтобы в законе не написали, хоть смертную казнь, есть камень преткновения. К сожалению, в правовом государстве невозможно насильное принуждение.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 26 бер, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:25

  Бетон написав:Здесь нужно думать.
вот именно думать чтобы не взорвать ситуацию внутри страны. Для начала надо объяснить почему при миллионе силовиков воевать некому. Потом контракт с чёткой датой его завершения, не пожизненный. И оплата не 60-80 а 150-200. А у тыловых крыс позабирать все доплаты которые дали в 2022. Одним - война, другим дождь из денег. С ВЛК надо разобраться, многие живут не оформляя инвалидность и формально они здоровы. В результате гребут людей с эпилепсиями.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 12:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:хто не піде добровільно в колгосп тим влаштуємо ГУЛАГ і голодомор, "можем павторіть"
либо отменим штраф.
  Kate0000 написав:У всех что-то да есть.
и это "что то" конечно же отберут. Количество бомжей вырастет по экспоненте. В медицине взвешивают пользу и побочку лекарства, чтобы не вышло "лечили кашель, в результате отказала печень"

не заважай, люди хочуть назад в совок, думають що там їм найдеться місце наглядачем
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:43

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Сильно сказано.
Подивісться не статистику, а сколько запущено при последнем обстреле.

Я не знаю, що ви розуміли під закінченням ракет.
Особисто я розумів зниження інтенсивності обстрілів до того рівня, на якому вони виробляють ракети. Воно відбулось.

Вы забыли?
Тогда (когда считали) рассказывали, что благодаря санкциям они не смогут делать новые или смогут делать буквально единицы.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:49

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Сильно сказано.
Подивісться не статистику, а сколько запущено при последнем обстреле.

Я не знаю, що ви розуміли під закінченням ракет.
Особисто я розумів зниження інтенсивності обстрілів до того рівня, на якому вони виробляють ракети. Воно відбулось.

Вы забыли?
Тогда (когда считали) рассказывали, что благодаря санкциям они не смогут делать новые или смогут делать буквально единицы.

ЛАД, ракети посмотрите было в 22 году
https://www.slovoidilo.ua/2023/12/29/infografika/bezpeka/perednovorichnyj-obstril-stav-najbilshym-24-lyutoho-porivnyannya-masovanyx-atak-rf
И в 2023 максимум 37 ракет. 90-120-160 2022 год и максимум 37 это могут как и раньше?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:56

Бетон

Смори, такие серьёзные штрафы- будут оскаржені.


Для мягкого проникновения штрафы думаю уменьшат до 20 и 50 крнг на первый и второй раз.
И да, бедных и «у меня действительно ничего нет» уже выгребли. Они были в селах.
В городах все у всех есть, и даже не особо меньше стало.

Давай предметно:
Из активных писателей тут, кто не отдаст еще + 20-ку грн в месяц, если вопрос служба или деньги?
Ты? Отдашь!
Виталя? Отдаст. У него есть.
Мух? Отдаст. Сначала попробует прокатить с ситкивкой, когда не выйдет - отдаст.
Я (если ничего интересного в армии не предложат , а дурачком сидеть где-то под Тернополем ) - отдам. Буду занимался своим любимым делом, а не строиться по утрам и вечерам и не летать и вообще без пользы сидеть в армии.

Кто еще?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:02

  Hotab написав:...
Давай предметно:
Из активных писателей тут, кто не отдаст еще + 20-ку грн в месяц, если вопрос служба или деньги?
Ты? Отдашь!
Виталя? Отдаст. У него есть.
Мух? Отдаст. Сначала попробует прокатить с ситкивкой, когда не выйдет - отдаст.
Я (если ничего интересного в армии не предложат , а дурачком сидеть где-то под Тернополем ) - отдам. Буде занимался своим любимым делом, а не строиться по утрам и вечерам и не летать и вообще без пользы сидеть в армии.

Кто еще?

Т.е. считаете, что вместо того, что бы просто законодательно закрепить эБронь -- местные гении сделают эдакое "теневое бронирование" через штрафы? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:03


flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:05

  flyman написав:.............
То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.

Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.

Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.

Децентралізація це успішне майбутнє.

Назад в пещеры?
Как Вы себе представляете децентрализацию, например, электростанций или танкового завода?

Letusrock
Ужгородське опалення перейшло на "блокчейн" ще 20 років тому. Такого поняття як котельні фактично вже не існує

На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
ЛАД
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