Додано: Вів 26 бер, 2024 12:56



Смори, такие серьёзные штрафы- будут оскаржені.





Для мягкого проникновения штрафы думаю уменьшат до 20 и 50 крнг на первый и второй раз.И да, бедных и «у меня действительно ничего нет» уже выгребли. Они были в селах.В городах все у всех есть, и даже не особо меньше стало.Давай предметно:Из активных писателей тут, кто не отдаст еще + 20-ку грн в месяц, если вопрос служба или деньги?Ты? Отдашь!Виталя? Отдаст. У него есть.Мух? Отдаст. Сначала попробует прокатить с ситкивкой, когда не выйдет - отдаст.Я (если ничего интересного в армии не предложат , а дурачком сидеть где-то под Тернополем ) - отдам. Буду занимался своим любимым делом, а не строиться по утрам и вечерам и не летать и вообще без пользы сидеть в армии.Кто еще?