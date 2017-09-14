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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7363736473657366
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:10

_hunter



е. считаете, что вместо того, что бы просто законодательно закрепить эБронь -- местные гении сделают эдакое "теневое бронирование" через штрафы? :roll:


Я не про штрафы. А как раз оф. платежку
А вы (ваш работодатель с вашей зп), готовы платить 20-ку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:12

  ЛАД написав:Letusrock
Ужгородське опалення перейшло на "блокчейн" ще 20 років тому. Такого поняття як котельні фактично вже не існує

На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.

Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:16

  ЛАД написав:На чём индивидуальное отопление?
уголь, кизяки, валежник, кукуруза, зерно...
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