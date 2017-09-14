|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:10
_hunter
е. считаете, что вместо того, что бы просто законодательно закрепить эБронь -- местные гении сделают эдакое "теневое бронирование" через штрафы?
Я не про штрафы. А как раз оф. платежку
А вы (ваш работодатель с вашей зп), готовы платить 20-ку?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11480
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:12
ЛАД написав:Letusrock
Ужгородське опалення перейшло на "блокчейн" ще 20 років тому. Такого поняття як котельні фактично вже не існує
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7720
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:16
ЛАД написав:
На чём индивидуальное отопление?
уголь, кизяки, валежник, кукуруза, зерно...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4619
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1571 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|178276
|
|
|9
|17451
|
|
|6076
|592918
|
|