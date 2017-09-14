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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:10
_hunter
е. считаете, что вместо того, что бы просто законодательно закрепить эБронь -- местные гении сделают эдакое "теневое бронирование" через штрафы?
Я не про штрафы. А как раз оф. платежку
А вы (ваш работодатель с вашей зп), готовы платить 20-ку?
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Hotab
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:12
ЛАД написав:Letusrock
Ужгородське опалення перейшло на "блокчейн" ще 20 років тому. Такого поняття як котельні фактично вже не існує
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:16
ЛАД написав:
На чём индивидуальное отопление?
уголь, кизяки, валежник, рапс, кукуруза, зерно...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 26 бер, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:21
"могут как и раньше" это Ваши слова. Я такого не писал.
Могут меньше, но 148 ракет за 4 дня тоже немало. И это не единственные обстрелы, просто наиболее интенсивные.
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ЛАД
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:22
ЛАД написав:
Letusrock
Ужгородське опалення перейшло на "блокчейн" ще 20 років тому. Такого поняття як котельні фактично вже не існує
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
у нас здається тільки 2 будинки більше 9 поверхів із-за сейсмологічних заборон
в старшому житловому фонді переважно газове, в новому було багато на електриці до 2022, а що зараз будують (після досвіду зими 22/23) не знаю.
Пожежі - ви маєте на увазі через влучання ракет/шахедів?
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Letusrock
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:22
ЛАД написав: flyman написав:
.............
То що казава Соскін. Радянським мегагігантам третього-четвертого економічного укладу капут. Як і пострадянській економіці, на якій збудована паразитарна система.
Потрібно переходити на розподілені системи, напр. як блокчейн, де нема "центрів прийняття рішень", власне система сама є саморегульованою незалежно від розміру так кількість нод. І сама одна нода може бути самодостатньою.
Вангую, що системі центрального опалення Харкова занепад, або ж мають перейти на велику кількість мінікотелен або ж на індивідуальне опалення.
Децентралізація це успішне майбутнє.
Назад в пещеры?
Как Вы себе представляете децентрализацию, например, электростанций или танкового завода?Letusrock
Ужгородське опалення перейшло на "блокчейн" ще 20 років тому. Такого поняття як котельні фактично вже не існує
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Дрони якось збирають "на кухнях".
А що, не може бути вузлова зборка тих же танків, одни підземний ангар можна зробити.
Решта логістика, вчасно підвозити колеса/гайки.
Танк це ж не авіаносець. Німеччина під час 2СВ якось літаки збирала.
Тим більше це запитання до Уряду, а не до мене. Або назначайте Прем"єром, тоді відповім детальніше.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 26 бер, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:23
ЛАД
но 148 ракет за 4 дня тоже немало
Если глянуть за крайний месяц - выглядит гораздо менее страшно))
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Hotab
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:26
Hotab написав:
_hunter
Hotab написав:Бетон
Смори, такие серьёзные штрафы- будут оскаржені.
Для мягкого проникновения штрафы думаю уменьшат до 20 и 50 крнг на первый и второй раз.
считаете, что вместо того, что бы просто законодательно закрепить эБронь -- местные гении сделают эдакое "теневое бронирование" через штрафы?
Я не про штрафы. А как раз оф. платежку
А вы (ваш работодатель с вашей зп), готовы платить 20-ку?
А, понял. Просто "штрафы думаю уменьшат" как-бы намекало на штрафы
Да я бы и сам со своей ЗП платил бы -- если б года с два (ну ладно -- год) назад...
Но тут тот же вопрос, что мы с flyman
-ом обсуждали:viewtopic.php?p=5703601#p5703601
-- как _конкретно_ оно все будет реализовано. Грубо говоря: носишь с собой справку из налоговой про оплату 20-ки и тычешь дулю всем тцк-шникам -- это один вариант. Идешь с этой справкой на ВЛК -- и по настроению тцк-шника получаешь или НЕ ПОЛУЧАЕШЬ заветную справку об отсрочке на неделю -- и так каждую неделю -- это как-бы совсем другой вариант...
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:27
Hotab написав:ЛАД
но 148 ракет за 4 дня тоже немало
Если глянуть за крайний месяц - выглядит гораздо менее страшно))
А зачем смотреть за месяц? 4-5-6 ракет в сутки не очень страшно. Их, возможно, и сбили бы. А за 2-3 налёта эффект совсем другой.
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ЛАД
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:30
_hunter написав: Hotab написав:
_hunter
Hotab написав:Бетон
Для мягкого проникновения штрафы думаю уменьшат до 20 и 50 крнг на первый и второй раз.
считаете, что вместо того, что бы просто законодательно закрепить эБронь -- местные гении сделают эдакое "теневое бронирование" через штрафы?
Я не про штрафы. А как раз оф. платежку
А вы (ваш работодатель с вашей зп), готовы платить 20-ку?
А, понял. Просто "штрафы думаю уменьшат" как-бы намекало на штрафы
Да я бы и сам со своей ЗП платил бы -- если б года с два (ну ладно -- год) назад...
Но тут тот же вопрос, что мы с flyman
-ом обсуждали:viewtopic.php?p=5703601#p5703601
-- как _конкретно_ оно все будет реализовано. Грубо говоря: носишь с собой справку из налоговой про оплату 20-ки и тычешь дулю всем тцк-шникам -- это один вариант. Идешь с этой справкой на ВЛК -- и по настроению тцк-шника получаешь или НЕ ПОЛУЧАЕШЬ заветную справку об отсрочке на неделю -- и так каждую неделю -- это как-бы совсем другой вариант...
раз в тиждень це занадто, хіба раз в 9 місяців "на комісію", як непридатним, і зразу оплата 9Х20К за майбутні періди в податкову, або альтернативний варіант з дисконтом
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