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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 736573667367736873697370>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:34

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:.......
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.


у нас здається тільки 2 будинки більше 9 поверхів із-за сейсмологічних заборон

в старшому житловому фонді переважно газове, в новому було багато на електриці до 2022, а що зараз будують (після досвіду зими 22/23) не знаю.

Пожежі - ви маєте на увазі через влучання ракет/шахедів?

Да. Именно из-за прилётов.
Хотя есть риски и без них, но то уже маловероятное событие.

_hunter
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...

В Харькове тоже делают. У меня в доме тоже есть.
Но нет электричества - нет отопления всё равно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:36

_hunter

-- как _конкретно_ оно все будет реализовано



Без разницы. Сначала «все на влк».
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:39

  flyman написав: Німеччина під час 2СВ якось літаки збирала
к 1944 почти всьо - под землей.
плюс было построено овердофига фальшивых целей (цехов итд).
И на ПВО они затратили ресурсов больше, чем на танки.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 26 бер, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:46

  Hotab написав:_hunter

-- как _конкретно_ оно все будет реализовано



Без разницы. Сначала «все на влк».
«Ты, флуман, очень даже готов со своей ситкивкой в дронщики. Идешь? Или заходишь на год на 20кгрн/мес?» Ответ очевиден.
Если он не пойдет на алк , то со старта через пару месяцев должен 20+50 . Что он выберет?

В этом случае не сильно понятно, в чем улучшение (по сравнению с текущей ситуацией)? -- в том, что на каком-то виртуальном счете будет какой-то виртуальный долг будет копиться? -- ну ОК, для какой-то маргинальной категории это, наверное, будет важно... :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:48

_hunter


том, что на каком-то виртуальном счете будет какой-то виртуальный долг будет копиться?


Долг очень быстро блокирует его карту. На которую ему капают деньги., ну и кавалирки под угрозой..


для какой-то маргинальной категории это, наверное, будет важно.


Из присутствующих здесь - практически для всех.
У вас нет карт, счетов, авто, недвижимости?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:50

  ЛАД написав:_hunter
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...

В Харькове тоже делают. У меня в доме тоже есть.
Но нет электричества - нет отопления всё равно.

Значит ОСББ зажало бабки на УПС/генератор :) -- там же всех потребителей: циркуляционный насос на пяток киловат (зависит от размера дома, конечно) да платка управления (питается от авто-акума пару суток)...
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:50

Директор ФСБ Бортников заявил, что спецслужбы предварительно получили информацию об ангажированности Киева в причастности к теракту в Подмосковье.

Заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен, заявил директор ФСБ Бортников.

С 11 задержанными по делу о теракте в Подмосковье активно работают, круг выявленных пособников будет больше, отметил директор ФСБ Бортников.

Директор ФСБ Бортников: нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.
теперь во всём что происходит на рф будет виновата Украина.
  Hotab написав:ну и кавалирки под угрозой..
под угрозой сноса? что ты несёшь. 60% жилья - неликвид с кучей прописанных детей и бабушек. Тот кто захочет это отнять получит гемор по объёму равный полномасштабной.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:53

  Hotab написав:_hunter


том, что на каком-то виртуальном счете будет какой-то виртуальный долг будет копиться?


Долг очень быстро блокирует его карту. На которую ему капают деньги., ну и кавалирки под угрозой..


для какой-то маргинальной категории это, наверное, будет важно.


Из присутствующих здесь - практически для всех.
У вас нет карт, счетов, авто, недвижимости?

И деньги начинают капать на карту жены/матери/тестя/внука...

То-то в январе того года был какой-то дикий всплеск "переписывания" авто/недвижимости :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:55

_hunter

То-то в январе того года был какой-то дикий всплеск "переписывания" авто/недвижимости


Вместо 1000 угод (по авто) в месяц, было по 1.5… Гггг, «ухылянты все переписали» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 14:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:55

  _hunter написав:И деньги начинают капать на карту жены/матери/тестя/внука...
сначала будет охота на ведьм, потом на родственников ведьмы (жены/матери/тестя/внука)
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  #<1 ... 736573667367736873697370>
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