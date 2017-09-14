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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73667367736873697370>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:57

  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...

В Харькове тоже делают. У меня в доме тоже есть.
Но нет электричества - нет отопления всё равно.

Значит ОСББ зажало бабки на УПС/генератор :) -- там же всех потребителей: циркуляционный насос на пяток киловат (зависит от размера дома, конечно) да платка управления (питается от авто-акума пару суток)...

Не буду развивать тему, но в любом случае в современном мире без эл-энергии не обойтись. Перебиться пару дней можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:58

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


том, что на каком-то виртуальном счете будет какой-то виртуальный долг будет копиться?


Долг очень быстро блокирует его карту. На которую ему капают деньги., ну и кавалирки под угрозой..


для какой-то маргинальной категории это, наверное, будет важно.


Из присутствующих здесь - практически для всех.
У вас нет карт, счетов, авто, недвижимости?

И деньги начинают капать на карту жены/матери/тестя/внука...

То-то в январе того года был какой-то дикий всплеск "переписывания" авто/недвижимости :lol:

Це як? Роботодавець/клієнт спокійно буде слати гроші на лівий рахунок?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:01

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:И деньги начинают капать на карту жены/матери/тестя/внука...
сначала будет охота на ведьм, потом на родственников ведьмы (жены/матери/тестя/внука)

представляєш скільки ресурсу для цього треба задіяти?
а скільки буде поросячого визгу, зато з паршивого ухилянта шерсті клок, win-win стратегія
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:03

  kyk написав:Це як? Роботодавець/клієнт спокійно буде слати гроші на лівий рахунок?

роботодавець закриє бізнес (або сам закачає рукава працювати), держава отримає штраф та блок карти, оце то радість буде

Хотаб думає, що на гражданці дали команду і всі марширують строєм.

До речі, зараз повно працівників заброньованих.
З ними як? В ЗСУ чи підняти собівартість продукції через ріст заброньованої з.п.?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 бер, 2024 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:06

flyman

Хотаб думає, що на гражданці дали команду і всі марширують строєм.


Ти герой поки не отримав перший автоматичний штраф. Буде як з вакцинкою))

Доречі, зі штрафами і блок-листом не пускають ні до філіппінки, ні до поляка.
Ще раз: кожному є що втрачати. Крапка!

  Investor_K написав:
  Hotab написав:У вас нет карт, счетов, авто, недвижимости?
нет.

Вас не зустріне бізнес-лаунж а/п Варшава))
Для кожного є ділдо))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:11

  flyman написав:
  kyk написав:Це як? Роботодавець/клієнт спокійно буде слати гроші на лівий рахунок?

роботодавець закриє бізнес (або сам закачає рукава працювати), держава отримає штраф та блок карти, оце то радість буде

Це фантазії. А в реальному світі - роботодавець/клієнт буде слати гроші тому, у кого є нормальний рахунок. Принаймні у IT, до якого ви маєте відношення.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:12

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...

В Харькове тоже делают. У меня в доме тоже есть.
Но нет электричества - нет отопления всё равно.

Значит ОСББ зажало бабки на УПС/генератор :) -- там же всех потребителей: циркуляционный насос на пяток киловат (зависит от размера дома, конечно) да платка управления (питается от авто-акума пару суток)...

Не буду развивать тему, но в любом случае в современном мире без эл-энергии не обойтись. Перебиться пару дней можно.

Оно-то с одной стороны -- да, а с другой стороны в современном мире ее и добывать и запасать стало существенно проще (в бытовых количествах).
На бытовом генераторе 5-ке "перебиться" без особого напряга можно пару месяцев (если газ в доме есть). Если газа нет -- на заправку еще и балон тащить нужно...
Хуже с интернетом -- но если провайдер вменяемый -- можно договориться свой акум ему "подарить" на чердак поставить...
Это опыт нескольких близких знакомых той зимы.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:18

От раньше хорошо было, хочеш есть, иди в солдаты. Т.е. армия тебе давала пожрать. А в мире товарного изобилия выходит и дать то рекруту нечего, у него и так все есть по жизни :) Ну тогда надо отнять, как предлагают некоторые... и наплодить обиженых предателей полстраны. Ну ну.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:22

  Mimohod написав:
и наплодить обиженых предателей
полстраны
вторую половину? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:23

  Investor_K написав:
  Hotab написав:«Тупіше буде?»
У вас 5 хв тому не було нічого.
Може не в Яготині, а в пп Ужгород. Всюди знають. Крім вас, Вам розкажуть також.


Короче. Хотабе. Чому Ви не в ЗСУ?

Ваша черга.
Hotab
 
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  #<1 ... 73667367736873697370>
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