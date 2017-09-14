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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7367736873697370>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:25

  Investor_K написав:
  Hotab написав:«Тупіше буде?»
У вас 5 хв тому не було нічого.
Може не в Яготині, а в пп Ужгород. Всюди знають. Крім вас, Вам розкажуть також.


Короче. Хотабе. Чому Ви не в ЗСУ?

я считаю что всех писателей военной ветки надо приравнять к УБД. Тогда все вопросы про окопы будут сняты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:25

  flysoulfly написав:
  Mimohod написав:
и наплодить обиженых предателей
полстраны
вторую половину? :mrgreen:

якось вже призабулося відео гуцулів з сокирами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:я считаю что всех писателей военной ветки надо приравнять к УБД


А награды будут давать?
Или хотя бы почетное зание. Например, Хотаб Хоттабыч кому можно присвоить?
Востаннє редагувалось Investor_K в Вів 26 бер, 2024 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:27

  Investor_K написав:А награды будут давать?
Или хотя бы почетное зание. Например, Хотаб Хоттабыч кому можно присвоить?

Хотаб Хоттабыч и так наш герой. двух героев ветка не выдержит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 14:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:27

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:я считаю что всех писателей военной ветки надо приравнять к УБД


А награды будут давать?


flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:29

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Не буду развивать тему, но в любом случае в современном мире без эл-энергии не обойтись. Перебиться пару дней можно.

Оно-то с одной стороны -- да, а с другой стороны в современном мире ее и добывать и запасать стало существенно проще (в бытовых количествах).
На бытовом генераторе 5-ке "перебиться" без особого напряга можно пару месяцев (если газ в доме есть). Если газа нет -- на заправку еще и балон тащить нужно...
Хуже с интернетом -- но если провайдер вменяемый -- можно договориться свой акум ему "подарить" на чердак поставить...
Это опыт нескольких близких знакомых той зимы.

Посчитайте цену вопроса.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:32

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Не буду развивать тему, но в любом случае в современном мире без эл-энергии не обойтись. Перебиться пару дней можно.

Оно-то с одной стороны -- да, а с другой стороны в современном мире ее и добывать и запасать стало существенно проще (в бытовых количествах).
На бытовом генераторе 5-ке "перебиться" без особого напряга можно пару месяцев (если газ в доме есть). Если газа нет -- на заправку еще и балон тащить нужно...
Хуже с интернетом -- но если провайдер вменяемый -- можно договориться свой акум ему "подарить" на чердак поставить...
Это опыт нескольких близких знакомых той зимы.

Посчитайте цену вопроса.

В КРЖН є такий собі, наскільки пригадую, ЖК Деміївський від УКО. Може поділитися досвідом.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/11/27/bagatopoverhivky-vojtsehovskogo-na-demiyivtsi-opalyuyut-drovamy-foto/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/01/10/na-kyyivskomu-syrczi-16-poverhovyj-zhk-opalyuyut-drovamy/
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 бер, 2024 14:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:33

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ще раз: кожному є що втрачати. Крапка!
и военкому тоже) кирпич на голову каждому может упасть.

Кому і коли ти останній раз в житті кидав кирпич на голову?
Ох уже ці бійці шкільних коридорів))
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:36

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ще раз: кожному є що втрачати. Крапка!
и военкому тоже) кирпич на голову каждому может упасть.

Кому і коли ти останній раз в житті кидав кирпич на голову?
Ох уже ці бійці шкільних коридорів))

кирпич тут в переносном смысле. Агрессировать чревато тем, что агрессор по итогу тоже смертный и местами уязвимый. Вроде простая истина, но почему то агрессоры считают себя бессмертными, что в первую очередь говорит о когнитивных проблемах и/или фобиях с присущими им защитными реакциями.
  Investor_K написав:Я горжусь тем, что первым поздравил такого человека с Новым 2024 годом!
а я горжусь Вами!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:40

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:и военкому тоже) кирпич на голову каждому может упасть.

Кому і коли ти останній раз в житті кидав кирпич на голову?
Ох уже ці бійці шкільних коридорів))

кирпич тут в переносном смысле. Агрессировать чревато тем, что агрессор по итогу тоже смертный и местами уязвимый. Вроде простая истина, но почему то агрессоры считают себя бессмертными.

Военкома ты даже не увидишь. Как и судебного исполнителя, который вынесет по тебе решение. . Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.

vitaliiangel ,

а я горжусь Вами!


Не те нынче кумиры))
Гордиться тем, кто сумел через монитор нахамить, отправился за это на неделю в бан, и потом обоsrался сказать это в лицо))
Не те нынче гайдаевские герои, не те))


якось вже призабулося відео гуцулів з сокирами



Таких відео після 5 років зони для гуцулів більше не буде . З тобою таких відео і так не було б..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
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