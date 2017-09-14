ЛАД написав:............ Не буду развивать тему, но в любом случае в современном мире без эл-энергии не обойтись. Перебиться пару дней можно.
Оно-то с одной стороны -- да, а с другой стороны в современном мире ее и добывать и запасать стало существенно проще (в бытовых количествах). На бытовом генераторе 5-ке "перебиться" без особого напряга можно пару месяцев (если газ в доме есть). Если газа нет -- на заправку еще и балон тащить нужно... Хуже с интернетом -- но если провайдер вменяемый -- можно договориться свой акум ему "подарить" на чердак поставить... Это опыт нескольких близких знакомых той зимы.
ЛАД написав:............ Не буду развивать тему, но в любом случае в современном мире без эл-энергии не обойтись. Перебиться пару дней можно.
Оно-то с одной стороны -- да, а с другой стороны в современном мире ее и добывать и запасать стало существенно проще (в бытовых количествах). На бытовом генераторе 5-ке "перебиться" без особого напряга можно пару месяцев (если газ в доме есть). Если газа нет -- на заправку еще и балон тащить нужно... Хуже с интернетом -- но если провайдер вменяемый -- можно договориться свой акум ему "подарить" на чердак поставить... Это опыт нескольких близких знакомых той зимы.
Hotab написав:Ще раз: кожному є що втрачати. Крапка!
и военкому тоже) кирпич на голову каждому может упасть.
Кому і коли ти останній раз в житті кидав кирпич на голову? Ох уже ці бійці шкільних коридорів))
кирпич тут в переносном смысле. Агрессировать чревато тем, что агрессор по итогу тоже смертный и местами уязвимый. Вроде простая истина, но почему то агрессоры считают себя бессмертными, что в первую очередь говорит о когнитивных проблемах и/или фобиях с присущими им защитными реакциями.
Investor_K написав:Я горжусь тем, что первым поздравил такого человека с Новым 2024 годом!
а я горжусь Вами!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.