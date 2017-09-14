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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7367736873697370
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:41

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:и военкому тоже) кирпич на голову каждому может упасть.

Кому і коли ти останній раз в житті кидав кирпич на голову?
Ох уже ці бійці шкільних коридорів))

кирпич тут в переносном смысле. Агрессировать чревато тем, что агрессор по итогу тоже смертный и местами уязвимый. Вроде простая истина, но почему то агрессоры считают себя бессмертными.
  Investor_K написав:Я горжусь тем, что первым поздравил такого человека с Новым 2024 годом!
а я горжусь Вами!

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Згідно з третім законом Ньютона, з боку столу на цеглину діє сила тієї ж величини, напрямлена вгору (вона називається реакцією опори).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ігор Юхновський помер, на 99 році життя.
З політиків зорі Незалежності, він найбільше мені імпонував
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:50

  fox767676 написав:Ігор Юхновський помер, на 99 році життя.
З політиків зорі Незалежності, він найбільше мені імпонував

Яким боком це до теми гілки?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:51

  Hotab написав:. Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.
тебе чё-то не помогает, а мне вдруг поможет :D
vitaliiangel
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