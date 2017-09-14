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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:41
vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel написав:
и военкому тоже) кирпич на голову каждому может упасть.
Кому і коли ти останній раз в житті кидав кирпич на голову?
Ох уже ці бійці шкільних коридорів))
кирпич тут в переносном смысле. Агрессировать чревато тем, что агрессор по итогу тоже смертный и местами уязвимый. Вроде простая истина, но почему то агрессоры считают себя бессмертными.
Investor_K написав:
Я горжусь тем, что первым поздравил такого человека с Новым 2024 годом!
а я горжусь Вами!
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Згідно з третім законом Ньютона, з боку столу на цеглину діє сила тієї ж величини, напрямлена вгору (вона називається реакцією опори).
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:43
Ігор Юхновський помер, на 99 році життя.
З політиків зорі Незалежності, він найбільше мені імпонував
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fox767676
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:50
fox767676 написав:
Ігор Юхновський помер, на 99 році життя.
З політиків зорі Незалежності, він найбільше мені імпонував
Яким боком це до теми гілки?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:51
Hotab написав:
. Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.
тебе чё-то не помогает, а мне вдруг поможет
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