Додано: Вів 26 бер, 2024 15:19



А за мене заплатите? Я з усією вдячністю буду першим Вас вітати з новими роками!!!





Отдам

Но не решает это проблемы нехватки моб ресурса.





, я думаю тебе надо немного выйти из образа. Терминами не удивишь, твои знания (их несостоятельность) здесь давно определена.Машина устроена так, что каждый делает свою работу без эмоций. Нет никакой агрессии.Кроме твоей, в ответ на наказание тебя.Военком и судебный исполнитель просто делают свою работу. У них нет эмоций к тебе.Один накладывает штраф, второй выносит постановку на арест счетов и имущества, загоняет «инвестора К « в стоп-лист, о котором он пока не хочет знать, но узнает в Ягодине . Погрануправления без эмоций завернет его назад, вместо бизнес-лаунжа в Шопена.У кого тут есть агрессия?Главное быть последовательным до конца и не мочиться потом в ЛС))Рассказывая «Толя, мы же знакомы». Хотя я не ТоляКто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется))