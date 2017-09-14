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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:41
vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel написав:
и военкому тоже) кирпич на голову каждому может упасть.
Кому і коли ти останній раз в житті кидав кирпич на голову?
Ох уже ці бійці шкільних коридорів))
кирпич тут в переносном смысле. Агрессировать чревато тем, что агрессор по итогу тоже смертный и местами уязвимый. Вроде простая истина, но почему то агрессоры считают себя бессмертными.
Investor_K написав:
Я горжусь тем, что первым поздравил такого человека с Новым 2024 годом!
а я горжусь Вами!
Вікі:
Згідно з третім законом Ньютона, з боку столу на цеглину діє сила тієї ж величини, напрямлена вгору (вона називається реакцією опори).
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:43
Ігор Юхновський помер, на 99 році життя.
З політиків зорі Незалежності, він найбільше мені імпонував
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fox767676
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:50
fox767676 написав:
Ігор Юхновський помер, на 99 році життя.
З політиків зорі Незалежності, він найбільше мені імпонував
Яким боком це до теми гілки?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:51
Hotab написав:
. Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.
тебе чё-то не помогает, а мне вдруг поможет
кукусик, добрее к людям нужно быть.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:54
vitaliiangel написав: Hotab написав:
. Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.
тебе чё-то не помогает, а мне вдруг поможет
Все разные. Может у тебя выйдет. Но мечтать отомстить военкому это еще тупее. Не выйдет.
кукусик, добрее к людям нужно быть.
Сладкий, моя доброта не имеет границ)
Потому я за ваш откуп, а не фронт))
С
На фронт надо несладкие))
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Hotab
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:58
fler написав: fox767676 написав:
Ігор Юхновський помер, на 99 році життя.
З політиків зорі Незалежності, він найбільше мені імпонував
Яким боком це до теми гілки?
яким боком до гілки твої інформаційно-бойові гопаки висмоктані з віп-кулуарів миколаївських атб ?
понаїхало зброду з сизранєй
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:01
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
............
Не буду развивать тему, но в любом случае в современном мире без эл-энергии не обойтись. Перебиться пару дней можно.
Оно-то с одной стороны -- да, а с другой стороны в современном мире ее и добывать и запасать стало существенно проще (в бытовых количествах).
На бытовом генераторе 5-ке "перебиться" без особого напряга можно пару месяцев (если газ в доме есть). Если газа нет -- на заправку еще и балон тащить нужно...
Хуже с интернетом -- но если провайдер вменяемый -- можно договориться свой акум ему "подарить" на чердак поставить...
Это опыт нескольких близких знакомых той зимы.
Посчитайте цену вопроса.
Генератор -- вот прямо сейчас цену на Розетке глянул -- 30-40 тыщ. Заправка -- от потребления зависит -- но где-то тыщща в день была. Т.е. ничего фантастического, вроде как.
А дальше банально считаем что кому выгоднее/удобнее -- сидеть без света/работы или со светом...
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_hunter
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:05
Hotab написав:Бетон
Смори, такие серьёзные штрафы- будут оскаржені.
Для мягкого проникновения штрафы думаю уменьшат до 20 и 50 крнг на первый и второй раз.
И да, бедных и «у меня действительно ничего нет» уже выгребли. Они были в селах.
В городах все у всех есть, и даже не особо меньше стало.
Давай предметно:
Из активных писателей тут, кто не отдаст еще + 20-ку грн в месяц, если вопрос служба или деньги?
Ты? Отдашь!
Виталя? Отдаст. У него есть.
Мух? Отдаст. Сначала попробует прокатить с ситкивкой, когда не выйдет - отдаст.
Я (если ничего интересного в армии не предложат , а дурачком сидеть где-то под Тернополем ) - отдам. Буду занимался своим любимым делом, а не строиться по утрам и вечерам и не летать и вообще без пользы сидеть в армии.
Кто еще?
Отдам.
Но не решает это проблемы нехватки моб ресурса.
Интересно бы решить это задачу.
В своё время сам Али:
В 1967 году во время войны с Вьетнамом, Мохаммед Али (настоящее имя — Кассиус Марцеллиус Клей) был призван комиссией в Хьюстоне в армию США, но он отказался участвовать в войне. Его звание чемпиона мира было аннулировано, а самого боксера осудили на пять лет и оштрафовали на сумму 10 куе
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:13
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
. Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.
тебе чё-то не помогает, а мне вдруг поможет
Все разные. Может у тебя выйдет. Но мечтать отомстить военкому это еще тупее. Не выйдет.
ты ничего не понял. Агрессор сам себя наказывает, апатоабулические нарушения, эмоциональное оскудение ("ничего не радует"), Эндореактивная дистимия которая доводит до полного эмоционального истощения ("выгорания"). Агрессивное отношение к окружающим часто сменяется на аутоагрессию, аддиктивное поведение. Это не полный перечень. Думаешь я мало этого видел? Или думаешь что агрессия сама по себе, а крышак едет сам по себе и они не пересекаются?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:19
vitaliiangel
, я думаю тебе надо немного выйти из образа. Терминами не удивишь, твои знания (их несостоятельность) здесь давно определена.
Машина устроена так, что каждый делает свою работу без эмоций. Нет никакой агрессии.
Кроме твоей, в ответ на наказание тебя.
Военком и судебный исполнитель просто делают свою работу. У них нет эмоций к тебе.
Один накладывает штраф, второй выносит постановку на арест счетов и имущества, загоняет «инвестора К « в стоп-лист, о котором он пока не хочет знать, но узнает в Ягодине . Погрануправления без эмоций завернет его назад, вместо бизнес-лаунжа в Шопена.
У кого тут есть агрессия?
А за мене заплатите? Я з усією вдячністю буду першим Вас вітати з новими роками!!!
Главное быть последовательным до конца и не мочиться потом в ЛС))
Рассказывая «Толя, мы же знакомы». Хотя я не Толя
Отдам
Но не решает это проблемы нехватки моб ресурса.
Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется))
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 26 бер, 2024 15:25, всього редагувалось 3 разів.
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