Додано: Вів 26 бер, 2024 15:36

Hotab написав: У кого тут есть агрессия? У кого тут есть агрессия?

В Финляндии 2 540 мальчиков обследовались в 8 лет и в 18–23 года (во время призыва в армию). У 28 % мальчиков, которые в начальной школе часто имели опыт буллинга и/или виктимизации, 10–15 лет спустя обнаружились психиатрические проблемы, причем разные: у мальчиков, которые были исключительно мучителями, проявились черты антисоциальной личности, наркозависимости, депрессивности и тревожности.

Hotab написав: Терминами не удивишь, твои знания (их несостоятельность) здесь давно определена. Терминами не удивишь, твои знания (их несостоятельность) здесь давно определена.

кто ловит людей бусиками? кто им это приказывает? кто сверху поощряет такие методы? кто внутри системы это видит но ничего изменить не может? Без эмоций можно, но эмоции это не свет (хочешь включил хочешь выключил). Они либо есть либо нет. Эмоциональное истощение делает невозможной семейную жизнь и много чего ещё. Такие люди спиваются, лезут в петлю или уходят в "глубокую оборону" от всего мира. У психики есть свои законы. Или по твоему она существует "как получится".и таких исследований тысячи.считай, что это говорю не я а кто-то оверсостоятельный, чей авторитет ты не станешь оспариватьдля меня без разницы.Я тебе перечислил термины чтобы ты загуглил и выяснил для тебя что оно значит. Ты к половине форумчан проявляешь агрессивность. астанавись. Себе ж хуже делаешь.