Hotab написав:. Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.тебе чё-то не помогает, а мне вдруг поможет
Все разные. Может у тебя выйдет. Но мечтать отомстить военкому это еще тупее. Не выйдет.
ты ничего не понял. Агрессор сам себя наказывает, апатоабулические нарушения, эмоциональное оскудение ("ничего не радует"), Эндореактивная дистимия которая доводит до полного эмоционального истощения ("выгорания"). Агрессивное отношение к окружающим часто сменяется на аутоагрессию, аддиктивное поведение. Это не полный перечень. Думаешь я мало этого видел? Или думаешь что агрессия сама по себе, а крышак едет сам по себе и они не пересекаются?
Алкаш спящий на лавочке может быть счастливее успешного бизнесмена, у которого панические атаки и тяжёлый невроз. И так оно и есть в жизни. Те, кто бьют не отягощены сомнениями. Они во всем уверены и спят ночью, как детки
Hotab написав:Машина устроена так, что каждый делает свою работу без эмоций. Нет никакой агрессии. Кроме твоей, в ответ на наказание тебя. Военком и судебный исполнитель просто делают свою работу. У них нет эмоций к тебе. Один накладывает штраф, второй выносит постановку на арест счетов и имущества, загоняет «инвестора К « в стоп-лист, о котором он пока не хочет знать, но узнает в Ягодине . Погрануправления без эмоций завернет его назад, вместо бизнес-лаунжа в Шопена. У кого тут есть агрессия?
Чимось це нагадує сталінські часи. Тоді також "машина працювала без емоцій".
vitaliiangel написав:Все разные. Может у тебя выйдет. Но мечтать отомстить военкому это еще тупее. Не выйдет.
ты ничего не понял. Агрессор сам себя наказывает, апатоабулические нарушения, эмоциональное оскудение ("ничего не радует"), Эндореактивная дистимия которая доводит до полного эмоционального истощения ("выгорания"). Агрессивное отношение к окружающим часто сменяется на аутоагрессию, аддиктивное поведение. Это не полный перечень. Думаешь я мало этого видел? Или думаешь что агрессия сама по себе, а крышак едет сам по себе и они не пересекаются?
Так отож, звідти саморуйнування через різні болячки та шкідливі звички.
кто ловит людей бусиками? кто им это приказывает? кто сверху поощряет такие методы? кто внутри системы это видит но ничего изменить не может? Без эмоций можно, но эмоции это не свет (хочешь включил хочешь выключил). Они либо есть либо нет. Эмоциональное истощение делает невозможной семейную жизнь и много чего ещё. Такие люди спиваются, лезут в петлю или уходят в "глубокую оборону" от всего мира. У психики есть свои законы. Или по твоему она существует "как получится".
В Финляндии 2 540 мальчиков обследовались в 8 лет и в 18–23 года (во время призыва в армию). У 28 % мальчиков, которые в начальной школе часто имели опыт буллинга и/или виктимизации, 10–15 лет спустя обнаружились психиатрические проблемы, причем разные: у мальчиков, которые были исключительно мучителями, проявились черты антисоциальной личности, наркозависимости, депрессивности и тревожности.
и таких исследований тысячи.
Hotab написав:Терминами не удивишь, твои знания (их несостоятельность) здесь давно определена.
считай, что это говорю не я а кто-то оверсостоятельный, чей авторитет ты не станешь оспаривать для меня без разницы.
Я тебе перечислил термины чтобы ты загуглил и выяснил для тебя что оно значит. Ты к половине форумчан проявляешь агрессивность. астанавись. Себе ж хуже делаешь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 16:06, всього редагувалось 4 разів.