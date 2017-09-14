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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7369737073717372>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:20

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:. Купи грушу , поможет справиться с бессильной злобой.тебе чё-то не помогает, а мне вдруг поможет :D

Все разные. Может у тебя выйдет. Но мечтать отомстить военкому это еще тупее. Не выйдет.

ты ничего не понял. Агрессор сам себя наказывает, апатоабулические нарушения, эмоциональное оскудение ("ничего не радует"), Эндореактивная дистимия которая доводит до полного эмоционального истощения ("выгорания"). Агрессивное отношение к окружающим часто сменяется на аутоагрессию, аддиктивное поведение. Это не полный перечень. Думаешь я мало этого видел? Или думаешь что агрессия сама по себе, а крышак едет сам по себе и они не пересекаются?

Алкаш спящий на лавочке может быть счастливее успешного бизнесмена, у которого панические атаки и тяжёлый невроз. И так оно и есть в жизни.
Те, кто бьют не отягощены сомнениями. Они во всем уверены и спят ночью, как детки
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Власників Rolls-Royce, Ferrari та Lamborghini звільнено від “податку на розкіш”

https://inforesist.org/ua/zmi-vlasnikiv-rolls-royce-ferrari-ta-lamborghini-zvilneno-vid-podatku-na-rozkish/

ЗЫ
а сколько было завезено автомобилей без налога под шумок...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:29

  Hotab написав:Машина устроена так, что каждый делает свою работу без эмоций. Нет никакой агрессии.
Кроме твоей, в ответ на наказание тебя.
Военком и судебный исполнитель просто делают свою работу. У них нет эмоций к тебе.
Один накладывает штраф, второй выносит постановку на арест счетов и имущества, загоняет «инвестора К « в стоп-лист, о котором он пока не хочет знать, но узнает в Ягодине . Погрануправления без эмоций завернет его назад, вместо бизнес-лаунжа в Шопена.
У кого тут есть агрессия?

Чимось це нагадує сталінські часи. Тоді також "машина працювала без емоцій".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:31

andrijk777

Чимось це нагадує сталінські часи. Тоді також "машина працювали без емоцій".


Вона і зараз так працює. Вона і повинна так працювати.
Просто ви до сьогодні були законослухняний, не доводили до суд. виконавців, а тут вирішили, що ви кинете виклик, а система проковтне. Не факт.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:32

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:Все разные. Может у тебя выйдет. Но мечтать отомстить военкому это еще тупее. Не выйдет.

ты ничего не понял. Агрессор сам себя наказывает, апатоабулические нарушения, эмоциональное оскудение ("ничего не радует"), Эндореактивная дистимия которая доводит до полного эмоционального истощения ("выгорания"). Агрессивное отношение к окружающим часто сменяется на аутоагрессию, аддиктивное поведение. Это не полный перечень. Думаешь я мало этого видел? Или думаешь что агрессия сама по себе, а крышак едет сам по себе и они не пересекаются?

Так отож, звідти саморуйнування через різні болячки та шкідливі звички.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:35

  Hotab написав:andrijk777

Чимось це нагадує сталінські часи. Тоді також "машина працювали без емоцій".


Вона і зараз так працює. Вона і повинна так працювати.
Просто ви до сьогодні були законослухняний, не доводили до суд. виконавців, а тут вирішили, що ви кинете виклик, а система проковтне. Не факт.

Система примусу вирішила що тепер всі злочинці, якщо не обслуговують її.

Наскількя знаю, для злочину потрібно:
- наявність наміру
- дія
- наслідки
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 бер, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:36

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Хотя я не Толя

Для меня Вы Толик. Были бы женщиной - То Натаха. А так - Толик.

Мені все одно хто я для старого маразматика.
Хочете щоб я був Анатолій Шевченко (чомусь… може він вас бив у дитинстві) і з яким ви начебто спілкувались в Шопена, уявляючи мене - хай буде так., :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:36

  Hotab написав:У кого тут есть агрессия?
кто ловит людей бусиками? кто им это приказывает? кто сверху поощряет такие методы? кто внутри системы это видит но ничего изменить не может? Без эмоций можно, но эмоции это не свет (хочешь включил хочешь выключил). Они либо есть либо нет. Эмоциональное истощение делает невозможной семейную жизнь и много чего ещё. Такие люди спиваются, лезут в петлю или уходят в "глубокую оборону" от всего мира. У психики есть свои законы. Или по твоему она существует "как получится".
В Финляндии 2 540 мальчиков обследовались в 8 лет и в 18–23 года (во время призыва в армию). У 28 % мальчиков, которые в начальной школе часто имели опыт буллинга и/или виктимизации, 10–15 лет спустя обнаружились психиатрические проблемы, причем разные: у мальчиков, которые были исключительно мучителями, проявились черты антисоциальной личности, наркозависимости, депрессивности и тревожности.
и таких исследований тысячи.
  Hotab написав:Терминами не удивишь, твои знания (их несостоятельность) здесь давно определена.
считай, что это говорю не я а кто-то оверсостоятельный, чей авторитет ты не станешь оспаривать :D для меня без разницы.

Я тебе перечислил термины чтобы ты загуглил и выяснил для тебя что оно значит. Ты к половине форумчан проявляешь агрессивность. астанавись. Себе ж хуже делаешь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 26 бер, 2024 16:06, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel

кто ловит людей бусиками?


Потому и будут не бусики, а новая система))
Там нет места агрессии и эмоциям


Система примусу вирішила що тепер всі злочинці, якщо не обслуговують її.


Ти громадянин держави. Ти в системі. Ти себе обслуговуєш. .

Після війни поїдеш в Польщу. Спробуєш іншу систему. І перти проти неї.


Ты к половине форумчан проявляешь агрессивность.


Можна я не буду перераховувати всіх, з ким у тебе конфлікти тут?)))
Скільком чол. ти кричав «ти в ЧС!!!» :lol:

Тебе агресія не зʼїла з середини?
Погугли оті свої слова :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 16:05, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️ Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, - Указ Президента

Всіх вітаю. Ще одного маразматика, який скрізь бачить іпсо відправлено, сподіваюсь, на звалище історії.

Достойно, с ув.
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