На відео, оприлюдненому в мережі, було видно, як двоє місцевих нападають на двох співробітників ТЦК. Невдовзі чоловіків затримали, їх звинуватили за статтею про хуліганство з використанням холодної зброї.Як з'ясувалося, нападниками є двоє братів із села Плоска Селятинської громади Чернівецької області. Це 28-річний Борис Крашенінніков, який сидів на коні, та 43-річний Олександр Крашенінніков, який був за кермом "Ниви".Журналістам вдалося дізнатися від сестри нападників – Марії Крашеніннікової, що між Олександром та районним ТЦК був конфлікт.В Олександра на фронті, на Куп'янському напрямку, зник безвісти син Сергій, це сталося сім місяців тому. Сергій та його дід служать у підрозділі Да Вінчі. Олександр не знаходить собі місця через сина,– розповіла жінка.За її словами, Олександр хотів їхати до частини, де служить його син, і шукати його. Але для цього йому була потрібна довідка про відстрочку, щоб він міг спокійно пересуватися.Вона зауважила, що Олександр тричі ходив до цього військкомату. Але щоразу йому відмовляли, військком казав, щоб він пройшов медичну комісію."Брат розумів, що його просто мобілізують, а він хотів спочатку відшукати Сергія. Втретє він уже прийшов, отримав довідку, і йому треба було поставити лише печатку. Коли він пішов до військкома за печаткою, його там тримали дві години, побили, потім вигнали й нічого не дали. Сказали, щоб сидів тихо, інакше його заберуть, а до фронту він не доїде", – додала Марія.