На відео, оприлюдненому в мережі, було видно, як двоє місцевих нападають на двох співробітників ТЦК. Невдовзі чоловіків затримали, їх звинуватили за статтею про хуліганство з використанням холодної зброї. Як з'ясувалося, нападниками є двоє братів із села Плоска Селятинської громади Чернівецької області. Це 28-річний Борис Крашенінніков, який сидів на коні, та 43-річний Олександр Крашенінніков, який був за кермом "Ниви". Журналістам вдалося дізнатися від сестри нападників – Марії Крашеніннікової, що між Олександром та районним ТЦК був конфлікт. В Олександра на фронті, на Куп'янському напрямку, зник безвісти син Сергій, це сталося сім місяців тому. Сергій та його дід служать у підрозділі Да Вінчі. Олександр не знаходить собі місця через сина, – розповіла жінка. За її словами, Олександр хотів їхати до частини, де служить його син, і шукати його. Але для цього йому була потрібна довідка про відстрочку, щоб він міг спокійно пересуватися. Вона зауважила, що Олександр тричі ходив до цього військкомату. Але щоразу йому відмовляли, військком казав, щоб він пройшов медичну комісію. "Брат розумів, що його просто мобілізують, а він хотів спочатку відшукати Сергія. Втретє він уже прийшов, отримав довідку, і йому треба було поставити лише печатку. Коли він пішов до військкома за печаткою, його там тримали дві години, побили, потім вигнали й нічого не дали. Сказали, щоб сидів тихо, інакше його заберуть, а до фронту він не доїде", – додала Марія. https://24tv.ua/pobittya-pratsivnikiv-t ... i_n2514200
Взагалі цікавий розклад - батько і син 43-річного воюють, хоча один вже мав би бути застарий, а другий замолодий.
Бетон написав:Отдам. Но не решает это проблемы нехватки моб ресурса. Интересно бы решить это задачу.
Згоден. Цей законопроект нічого не вирішує в перспективі мобілізації на наступні 6-12 місяців. Свята наївність думати що народ натовпом побіжить в ТЦК налякавшись штрафу 50 чи 100 тис. Буде якось так що хтось інвалід, хтось аспірант, там ще догляд, бронь, хабар, троє дітей ще шось. А ті бідолаги в кого нема грошей купити бронь просто продовжать ховатись до останнього. І толку з закону?
щоб прогнати всіх по максимуму через ТЦК та ротації, потрібна утопія типу : РПВ + фортифікації Bobua + штрафи + різні плюшки
Letusrock написав:Згоден. Цей законопроект нічого не вирішує в перспективі мобілізації на наступні 6-12 місяців. Свята наївність думати що народ натовпом побіжить в ТЦК налякавшись штрафу 50 чи 100 тис.
Як на мене, то із законом буде більше мобілізованих ніж без закону. Масово не пробіжить, але кілька сотень тисяч краще ніж нічого.
Letusrock написав:Згоден. Цей законопроект нічого не вирішує в перспективі мобілізації на наступні 6-12 місяців. Свята наївність думати що народ натовпом побіжить в ТЦК налякавшись штрафу 50 чи 100 тис.
Як на мене, то із законом буде більше мобілізованих ніж без закону. Масово не пробіжить, але кілька сотень тисяч краще ніж нічого.
Так их ровно столько и планируют наловить -- по последним торгам если...
Letusrock написав:Згоден. Цей законопроект нічого не вирішує в перспективі мобілізації на наступні 6-12 місяців. Свята наївність думати що народ натовпом побіжить в ТЦК налякавшись штрафу 50 чи 100 тис.
Як на мене, то із законом буде більше мобілізованих ніж без закону. Масово не пробіжить, але кілька сотень тисяч краще ніж нічого.
Так их ровно столько и планируют наловить -- по последним торгам если...
тобто бажання іти мотивованим не появиться, тільки через примус
Letusrock написав:Згоден. Цей законопроект нічого не вирішує в перспективі мобілізації на наступні 6-12 місяців. Свята наївність думати що народ натовпом побіжить в ТЦК налякавшись штрафу 50 чи 100 тис.
Як на мене, то із законом буде більше мобілізованих ніж без закону. Масово не пробіжить, але кілька сотень тисяч краще ніж нічого.
Так их ровно столько и планируют наловить -- по последним торгам если...
В этой связи задача: сколько требуется моб. ресурса, еденицы измерения 100 х шт., для остановки полёта фаб 3000