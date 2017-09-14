Letusrock написав:Згоден. Цей законопроект нічого не вирішує в перспективі мобілізації на наступні 6-12 місяців. Свята наївність думати що народ натовпом побіжить в ТЦК налякавшись штрафу 50 чи 100 тис.
Як на мене, то із законом буде більше мобілізованих ніж без закону. Масово не пробіжить, але кілька сотень тисяч краще ніж нічого.
Так их ровно столько и планируют наловить -- по последним торгам если...
В этой связи задача: сколько требуется моб. ресурса, еденицы измерения 100 х шт., для остановки полёта фаб 3000
flyman написав:тобто бажання іти мотивованим не появиться, тільки через примус
стимулювати бажання це дорого (по-буржуйські), а примус дешевше, і ще й штрафом можна відбити всі витрати))
Мы к Вам товарищ, и вот по какому делу(с)
ніби вже не раз обговорювали, що немотивований товаріщ в результаті виходить набагато дорожче: - займає чуже місце, - не береже дороге обладнання, - намагається саботувати, - пох. на колег - йому не можна нічого довірити і покластися,
Це описаний "нейтральний сценарій". А може бути і "негативний". Хоча з черенком лопати відсвічувати в тєпліку, може і проконає, поки не сзч або здасться.