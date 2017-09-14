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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 736973707371737273737374>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:11

flyman

тобто бажання іти мотивованим не появиться, тільки через примус


Будуть мотивувати твоїми грошима. Для цього «потрусити» тебе необхідно. Новий закон животворящий це зробить))
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тобто бажання іти мотивованим не появиться, тільки через примус


стимулювати бажання це дорого (по-буржуйські), а примус дешевше, і ще й штрафом можна відбити всі витрати))
Мы к Вам товарищ, и вот по какому делу(с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:19

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:Згоден. Цей законопроект нічого не вирішує в перспективі мобілізації на наступні 6-12 місяців.
Свята наївність думати що народ натовпом побіжить в ТЦК налякавшись штрафу 50 чи 100 тис.

Як на мене, то із законом буде більше мобілізованих ніж без закону. Масово не пробіжить, але кілька сотень тисяч краще ніж нічого.

Так их ровно столько и планируют наловить :lol: -- по последним торгам если...

В этой связи задача: сколько требуется моб. ресурса, еденицы измерения 100 х шт., для остановки полёта фаб 3000
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:В этой связи задача: сколько требуется моб. ресурса, еленицы измерения 100хшт., для остановки полёта фаб 3000


слушне питання, без вирішення якого кількість мобілізованих не буде встигати за кількістю вибувших
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:28

  Letusrock написав:
  flyman написав:тобто бажання іти мотивованим не появиться, тільки через примус


стимулювати бажання це дорого (по-буржуйські), а примус дешевше, і ще й штрафом можна відбити всі витрати))
Мы к Вам товарищ, и вот по какому делу(с)

ніби вже не раз обговорювали, що немотивований товаріщ в результаті виходить набагато дорожче:
- займає чуже місце,
- не береже дороге обладнання,
- намагається саботувати,
- пох. на колег
- йому не можна нічого довірити і покластися,

Це описаний "нейтральний сценарій". А може бути і "негативний".
Хоча з черенком лопати відсвічувати в тєпліку, може і проконає, поки не сзч або здасться.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:29

  Бетон написав:⚡️ Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, - Указ Президента

Всіх вітаю. Ще одного маразматика, який скрізь бачить іпсо відправлено, сподіваюсь, на звалище історії.

Достойно, с ув.

тут главный вопрос кто вместо?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:29

Можливо Данілов надто круто загнув з "якимись хуями"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:34

  Прохожий написав:
  Бетон написав:⚡️ Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, - Указ Президента

Всіх вітаю. Ще одного маразматика, який скрізь бачить іпсо відправлено, сподіваюсь, на звалище історії.

Достойно, с ув.

тут главный вопрос кто вместо?
татаров?


Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, призначений на цю посаду указом №188/2024.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-zv ... chili.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:В этой связи задача: сколько требуется моб. ресурса, еденицы измерения 100 х шт., для остановки полёта фаб 3000


Довгі багаторядові окопи і розосереджені мобіки, щоб в радіусі ФАБА не більше 10 було...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:41

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:В этой связи задача: сколько требуется моб. ресурса, еденицы измерения 100 х шт., для остановки полёта фаб 3000


Довгі багаторядові окопи і розосереджені мобіки, щоб в радіусі ФАБА не більше 10 було...

по моєму, чи Бандерлог, чи Бобуа чи Зебра казав, що 5 чол. на погонний км
flyman
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