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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73707371737273737374>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:42

Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:51

  Xenon написав:
Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко


щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:53

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко


щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:54

  alibob написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:⚡️ Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, - Указ Президента

Всіх вітаю. Ще одного маразматика, який скрізь бачить іпсо відправлено, сподіваюсь, на звалище історії.

Достойно, с ув.

тут главный вопрос кто вместо?
татаров?


Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, призначений на цю посаду указом №188/2024.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-zv ... chili.html

життєпис цікавий має
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

якщо б в гондурас якийсь, можна було б зрозуміти
Норвегія дуже фінансово потужна країна, треба відповідально
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:01

  Прохожий написав:
  Бетон написав:⚡️ Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, - Указ Президента

Всіх вітаю. Ще одного маразматика, який скрізь бачить іпсо відправлено, сподіваюсь, на звалище історії.

Достойно, с ув.

тут главный вопрос кто вместо?
татаров?

Ждём Данилова в рядах ЗСУ пхахаха
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:11

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко


щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...

преЗЕдент продолжает копать дальше...
из Кулебы сделали клоуна, жалко человека...
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ждём Данилова в рядах ЗСУ пхахаха

это к чему?
Данилову 61
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:кто ловит людей бусиками?

Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?

По выкладываемым в Инете (и на форуме в том числе) видео с "бусификацией" создается впечатление, что 99,9% по всей Украине прибыли в ТЦК исключительно на бусиках.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:32

yanyura З бусифікації багато шуму і мало толку. Значно більше у війську тих, кого в ТЦК обманули методом "підпишіть тут, та нічого такого, всі підписують". А ще більше тих, кому в селах повістку вручили через участкового.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 26 бер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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