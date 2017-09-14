Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:42
Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко
Xenon
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:51
Xenon написав: Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко
щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...
fox767676
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:53
fox767676 написав: Xenon написав: Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко
щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...
артист ЗЕ продолжает глумиться над зрителями
flysoulfly
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:54
alibob написав: Прохожий написав: Бетон написав:
⚡️ Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, - Указ Президента
ㅤ
Всіх вітаю. Ще одного маразматика, який скрізь бачить іпсо відправлено, сподіваюсь, на звалище історії.
Достойно, с ув.
тут главный вопрос кто вместо?
татаров?
Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, призначений на цю посаду указом №188/2024.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-zv ... chili.html
життєпис цікавий має
flyman
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:56
якщо б в гондурас якийсь, можна було б зрозуміти
Норвегія дуже фінансово потужна країна, треба відповідально
fox767676
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:01
Прохожий написав: Бетон написав:
⚡️ Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, - Указ Президента
ㅤ
Всіх вітаю. Ще одного маразматика, який скрізь бачить іпсо відправлено, сподіваюсь, на звалище історії.
Достойно, с ув.
тут главный вопрос кто вместо?
татаров?
Ждём Данилова в рядах ЗСУ пхахаха
Бетон
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:11
fox767676 написав: Xenon написав: Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко
щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...
преЗЕдент продолжает копать дальше...
из Кулебы сделали клоуна, жалко человека...
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:12
Бетон написав:
Ждём Данилова в рядах ЗСУ пхахаха
это к чему?
Данилову 61
Прохожий
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:19
vitaliiangel написав:
кто ловит людей бусиками?
Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?
По выкладываемым в Инете (и на форуме в том числе) видео с "бусификацией" создается впечатление, что 99,9% по всей Украине прибыли в ТЦК исключительно на бусиках.
yanyura
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:32
yanyura З бусифікації багато шуму і мало толку. Значно більше у війську тих, кого в ТЦК обманули методом "підпишіть тут, та нічого такого, всі підписують". А ще більше тих, кому в селах повістку вручили через участкового.
Востаннє редагувалось
Дюрі-бачі
в Вів 26 бер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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