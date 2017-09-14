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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7371737273737374>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:По выкладываемым в Инете (и на форуме в том числе) видео с "бусификацией" создается впечатление, что 99,9% по всей Украине прибыли в ТЦК исключительно на бусиках.


бусифікація виникла в січні-лютому 2023. Я думаю серед новобранців 2023-2024 їх дуже багато, якщо не сказати більше.
З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.

Але ми незнаємо взагалі яка кількість була мобілізована після січня 2023.
Навіть візуально можу сказати що в 2022 по вулицях, особливо біля в/ч ходили прямо сотні військових, на полігонах їх теж було тисячі.
А зараз відчуття що в області лишились тільки ТЦК, звичайних всл що очікують свою чергу майже нема

  Дюрі-бачі написав:Значно більше у війську тих, кого в ТЦК обманули методом "підпишіть тут, та нічого такого, всі підписують".


тільки їх кількість швидко зменшується, це запаси 2022-го. зараз багато хто не хоче йти у ТЦК навіть за законною відстрочкою, не говорячи про те щоб підписати шось
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 26 бер, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:35

  Дюрі-бачі написав:yanyura З бусифікації багато шуму і мало толку. Значно більше у війську тих, кого в ТЦК обманули методом "підпишіть тут, та нічого такого, всі підписують". А ще більше тих, кому в селах повістку вручили через участкового.

подскажите, вручение повестки уже незаконно?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:подскажите, вручение повестки уже незаконно?
Звісно, що вручення повістки може бути законне. Але для законного вручення потрібно дотримуватись доісторичної, дуже складної процедури, тому й вручають із її порушенням і брешуть про права тих, кому вручили повістку...

Повістка має виписуватися завчасно (зокрема в приміщенні ТЦК та СП) на підставі розпоряджень територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підписується його керівником. На підставі вищезазначеного, уповноважені особи мають право вручати завчасно заповнені повістки, а не заповнювати їх перед врученням.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 26 бер, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:38

  Letusrock написав:
  yanyura написав:По выкладываемым в Инете (и на форуме в том числе) видео с "бусификацией" создается впечатление, что 99,9% по всей Украине прибыли в ТЦК исключительно на бусиках.


бусифікація виникла в січні-лютому 2023. Я думаю серед новобранців 2023-2024 їх дуже багато, якщо не сказати більше.
З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.

Але ми незнаємо взагалі яка кількість була мобілізована після січня 2023.
Навіть візуально можу сказати що в 2022 по вулицях, особливо біля в/ч ходили прямо сотні військових, на полігонах їх теж було тисячі.
А зараз відчуття що в області лишились тільки ТЦК, звичайних всл що очікують свою чергу майже нема


сколько ЛИЧНО знаете "бусифицированных"
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 26 бер, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:38

  yanyura написав:
  vitaliiangel написав:кто ловит людей бусиками?

Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?

По выкладываемым в Инете (и на форуме в том числе) видео с "бусификацией" создается впечатление, что 99,9% по всей Украине прибыли в ТЦК исключительно на бусиках.

уверен что бусифицировали ничтожный %. Это больше психологическое давление на общество в целом. Типа не хотите "по-хорошему" (добровольно) будет "по плохому" и сигнал что на компромисс власть идти не желает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:41

  Дюрі-бачі написав:yanyura З бусифікації багато шуму і мало толку. Значно більше у війську тих, кого в ТЦК обманули методом "підпишіть тут, та нічого такого, всі підписують". А ще більше тих, кому в селах повістку вручили через участкового.

Через дільничого ...

Якщо я не помиляюсь, то такі вручення можливі, але за умови, коли сам дільничий отримує повністю заповнені повістки на конкретних осіб
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Через дільничого ...

Якщо я не помиляюсь, то такі вручення можливі, але за умови, коли сам дільничий отримує повністю заповнені повістки на конкретних осіб

Поки тільки голова ОТГ, або представник ТЦК має право вручати. Згоден, що закони написані "по дебільному", але це закон і його потрібно виконувати поки не змінили на адекватний. А в нас закон порушують представники влади і потім дивуються чому люди теж порушують закон.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 26 бер, 2024 17:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:44

  Бетон написав:В этой связи задача: сколько требуется моб. ресурса, еденицы измерения 100 х шт., для остановки полёта фаб 3000

Скільки літаків треба, щоб донести ФАБ-3000.
З цього навіть файтербомбер рже
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:45

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Через дільничого ...

Якщо я не помиляюсь, то такі вручення можливі, але за умови, коли сам дільничий отримує повністю заповнені повістки на конкретних осіб

Поки тільки голова ОТГ, або представник ТЦК має право вручати.

почтой? не? незаконно?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Згоден, що закони написані "по дебільному", але це закон і його потрібно виконувати поки не змінили на адекватний

по закону есть обязанность стоять на учете в ТЦК по фактическому месту проживания?
по закону есть обязанность явиться в ТЦК после получения повестки?
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