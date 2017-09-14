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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 737273737374737573767377>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49

Прохожий є такий обов'язок, як і про все (одруження, дітей, освіту, зміну стану здоров'я) повідомляти в ТЦК. І є відповідальність за порушення - штраф
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:51

  yanyura написав:Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?

По выкладываемым в Инете (и на форуме в том числе) видео с "бусификацией" создается впечатление, что 99,9% по всей Украине прибыли в ТЦК исключительно на бусиках.

Що у вас означає "без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК"? Зрозуміло що прям добровільно в ТЦК вже ніхто не приходить, точніше одиниці.

Але приходять по повістці. Людям вручають(способів багато) повістки і вони приходять самостійно. Думаю таких більше ніж доставлених бусиками.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.

А я знаю: сусід - алкоголік з 50 річним стажем - ходив до ТЦК раз в місяць добровольцем з початку активної фази війни. Його не брали, а от десь місяць тому таки мобілізували.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:54

  Дюрі-бачі написав:Прохожий є такий обов'язок, як і про все (одруження, дітей, освіту, зміну стану здоров'я) повідомляти в ТЦК. І є відповідальність за порушення - штраф

Ок
тогда что за скулеж про "бусификацию"?
ловят законопослушных тех кто на учете с военным билетом в кармане?
штраф нормально, сейчас только цифру подкорректируют и процедуру пропишут...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:тогда что за скулеж про "бусификацию"?
бо бусифікація - це викрадення людини.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:55

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.

А я знаю: сусід - алкоголік з 50 річним стажем - ходив до ТЦК раз в місяць добровольцем з початку активної фази війни. Його не брали, а от десь місяць тому таки мобілізували.

интересно сколько лет соседу?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:56

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.

А я знаю: сусід - алкоголік з 50 річним стажем - ходив до ТЦК раз в місяць добровольцем з початку активної фази війни. Його не брали, а от десь місяць тому таки мобілізували.

интересно сколько лет соседу?

Мабуть бухає з 9 років
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:интересно сколько лет соседу?

57 має бути в цьому році.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:59

  Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:тогда что за скулеж про "бусификацию"?ловят законопослушных тех кто на учете с военным билетом в кармане?
бо бусифікація - це викрадення людини.

стоп
что за вырезание из контекста?
добавил первоисточник
прочитайте мееедлееено шевеля губами

не похищение а задержание нарушителя закона
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:00

  yanyura написав:Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?

Навесні 23 в учебці у моєму взводі більшість була "бусифікована".
Переважно це виглядає не так як на відео: зустрічають на вулиці, перевіряють документи, у людини, як правило нічого про відстрочку нема, ввічливо просять проїхати з ними в ТЦК і оновити дані. Якщо адекватна людина - то їде, проходить медкомісію. Після чого виписують "бойову" повістку і вже під нею відпускають на кілька днів додому владнати справи і зібратися.
Якщо звісно бикує - то виходить щось типу того, що на відео. Але я вживу таких не зустрічав.
sashaqbl
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