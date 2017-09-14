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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49
Прохожий є такий обов'язок, як і про все (одруження, дітей, освіту, зміну стану здоров'я) повідомляти в ТЦК. І є відповідальність за порушення - штраф
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:51
yanyura написав:
Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?
По выкладываемым в Инете (и на форуме в том числе) видео с "бусификацией" создается впечатление, что 99,9% по всей Украине прибыли в ТЦК исключительно на бусиках.
Що у вас означає "без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК"? Зрозуміло що прям добровільно в ТЦК вже ніхто не приходить, точніше одиниці.
Але приходять по повістці. Людям вручають(способів багато) повістки і вони приходять самостійно. Думаю таких більше ніж доставлених бусиками.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:53
Letusrock написав:
З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.
А я знаю: сусід - алкоголік з 50 річним стажем - ходив до ТЦК раз в місяць добровольцем з початку активної фази війни. Його не брали, а от десь місяць тому таки мобілізували.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:54
Дюрі-бачі написав:Прохожий
є такий обов'язок, як і про все (одруження, дітей, освіту, зміну стану здоров'я) повідомляти в ТЦК. І є відповідальність за порушення - штраф
Ок
тогда что за скулеж про "бусификацию"?
ловят законопослушных тех кто на учете с военным билетом в кармане?
штраф нормально, сейчас только цифру подкорректируют и процедуру пропишут...
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:54
Прохожий написав:
тогда что за скулеж про "бусификацию"?
бо бусифікація - це викрадення людини.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:55
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.
А я знаю: сусід - алкоголік з 50 річним стажем - ходив до ТЦК раз в місяць добровольцем з початку активної фази війни. Його не брали, а от десь місяць тому таки мобілізували.
интересно сколько лет соседу?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:56
Прохожий написав: Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
З власного досвіду скажу що незнаю ЖОДНУ людину хто добровільно мобілізувався в 23-24 роках.
А я знаю: сусід - алкоголік з 50 річним стажем - ходив до ТЦК раз в місяць добровольцем з початку активної фази війни. Його не брали, а от десь місяць тому таки мобілізували.
интересно сколько лет соседу?
Мабуть бухає з 9 років
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Faceless
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:57
Прохожий написав:
интересно сколько лет соседу?
57 має бути в цьому році.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:59
Дюрі-бачі написав: Прохожий написав:
тогда что за скулеж про "бусификацию"?ловят законопослушных тех кто на учете с военным билетом в кармане?
бо бусифікація - це викрадення людини.
стоп
что за вырезание из контекста?
добавил первоисточник
прочитайте мееедлееено шевеля губами
не похищение а задержание нарушителя закона
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:00
yanyura написав:
Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?
Навесні 23 в учебці у моєму взводі більшість була "бусифікована".
Переважно це виглядає не так як на відео: зустрічають на вулиці, перевіряють документи, у людини, як правило нічого про відстрочку нема, ввічливо просять проїхати з ними в ТЦК і оновити дані. Якщо адекватна людина - то їде, проходить медкомісію. Після чого виписують "бойову" повістку і вже під нею відпускають на кілька днів додому владнати справи і зібратися.
Якщо звісно бикує - то виходить щось типу того, що на відео. Але я вживу таких не зустрічав.
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sashaqbl
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