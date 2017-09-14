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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73737374737573767377>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:00

  Дюрі-бачі написав:алкоголік з 50 річним стажем
алкаши столько не живут
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:00

  Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:интересно сколько лет соседу?

57 має бути в цьому році.

с 7 лет алкоголик?

"А я знаю: сусід - алкоголік з 50 річним стажем"
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:03

Прохожий Десь так. Чув кілька разів його історії про "самогон на 1 вересня в 1 класі"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:06

  Дюрі-бачі написав:Прохожий Десь так. Чув кілька разів його історії про "самогон на 1 вересня в 1 класі"

если это правда то он терминатор
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:07

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:алкоголік з 50 річним стажем
алкаши столько не живут

може працював на шкідливих виробництвах, або регіонах, де рік за два
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:стоп
что за вырезание из контекста?
добавил первоисточник
прочитайте мееедлееено шевеля губами

не похищение а задержание нарушителя закона

А якщо я викраду тих представників ТЦК, що бусифікують то це буде не викрадення, а затримка порушників закону?
На яких підставах вони діють?
Так я розумію, що закони неправильні, але це проблеми Верховної Ради, що за 2 роки не можуть нормальний закон прийняти.

  flyman написав:може працював на шкідливих виробництвах, або регіонах, де рік за два

Працював, іноді, підсобником на будівництві, коли не бухав. В нього алкоголім вже в тій стадії, коли 50 гр. достатньо, щоб бути бухим пів дня (тобто печінці вже хана).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:23

Українці прикріпили до вишок по всій країні 8 тисяч телефонів із мікрофоном, які допомагають відстежувати напрям «Шахедів», — головнокомандувач ВПС США в Європі генерал Джеймс Хекер

https://t.me/c/1524130538/35451

Хоть и написано что это приватный канал, ссылка без проблем открывается в ТГ.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:28

  sashaqbl написав:
  yanyura написав:Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?

Навесні 23 в учебці у моєму взводі більшість була "бусифікована".
Переважно це виглядає не так як на відео: зустрічають на вулиці, перевіряють документи, у людини, як правило нічого про відстрочку нема, ввічливо просять проїхати з ними в ТЦК і оновити дані. Якщо адекватна людина - то їде, проходить медкомісію. Після чого виписують "бойову" повістку і вже під нею відпускають на кілька днів додому владнати справи і зібратися.
Якщо звісно бикує - то виходить щось типу того, що на відео. Але я вживу таких не зустрічав.

Законная функция ТЦК это оповещение. Всё.
Не я придумал закон, но он есть. Он есть и его написала ваша (не моя, я в оппозиции если что) власть.
Тормозить, везти по хорошему, по плохому ну нельзя и всё.

Потому что к наивным гражданам, в Крыму однажды пришли тоже вежливые люди в зелёной форме и якщо людина адекватна а не бикує, молча взяли и гордо маршировали из воинских частей.
Свобода и закон должны цениться. Быть ценностью, за это и война идёт.

Потом эти наивные и убд не могут оформить и вообще ни одного документа. Зато Попробуй принести в гос органы бумажку с занято не в том месте
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 26 бер, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сергій Жадан повідомив, що мобілізується до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:33

  Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:стоп
что за вырезание из контекста?
добавил первоисточник
прочитайте мееедлееено шевеля губами

не похищение а задержание нарушителя закона

А якщо я викраду тих представників ТЦК, що бусифікують то це буде не викрадення, а затримка порушників закону?
На яких підставах вони діють?
Так я розумію, що закони неправильні, але це проблеми Верховної Ради, що за 2 роки не можуть нормальний закон прийняти.

А с каких это пор у непонятных чуваков в комуфляже появились полномочия задерживать кого бы то ни было? :shock:
Это даже не вырезание из контекста -- это прямое и непрекрытое вранье: называть черное (похищение) белым...
_hunter
 
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  #<1 ... 73737374737573767377>
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